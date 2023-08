Az esetről beszámoló Maszol hírportál szerint a gyerek éppen az udvaron játszott, amikor a kígyó kibújt a tyúkól alól és megharapta a gyermek lábát.

A 13 éves kisfiút kórházba szállították, ahol megkapta az ellenanyagot.

A gyors kezelés hatására végül sikerült megmenteni az életét, a szülei szerint egy fekete vipera marhatta meg, ami még mindig az udvarukon lehet.

A kígyómarástól nem csak Románia északkeleti részein kell tartani. Július elején több bejelentés is érkezett a romániai Fehér megye hegyvidékéről, hogy viperát is láttak nemcsak a turistaösvényeken, hanem a főutakon is.

A viperák az ország egésterületén elterjedtek.