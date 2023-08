A Rikers Island börtönben tartják fogva Dr Zhi Alan Cheng new yorki gasztroenterológust, akit 50 rendbeli nemi erőszakkal vádolnak. A férfi 19 és 47 év közötti nőket kábított el, és megerőszakolta őket. Hat nőről videót is készített szex közben. Az ügyészség szerint azonban nem ők lehettek Cheng egyedüli áldozatai, jóval jöbb nőt megtámadhatott. A további áldozatok felkutatása érdekében a rendőrök folytatják a nyomozást.

A 33 éves, New York belvárosában élő gasztroenterológus ügyében augusztus 7-én hétfőn a tárgyalóteremben arra jutottak, hogy

a férfi világszerte követett el szexuális bűncselekményeket, többek között Astoriában, Las vegasban, San Franciscoban, Thaiföldön, és a lakóhelyén, New Yorkban is. Áldozatai 19 és 47 év közötti nők voltak.

A módszere mindig ugyanaz volt. A kiszemelt áldozatokat begyógyszerezte, az eszméletlen nőket pedig sorra megerőszakolta.

Az áldozatok többsége Dr Zhi Alan Cheng páciensei közül került ki, akiket kezelés közben támadott meg a szexragadozó.

Cheng egykori barátnője a bíróságon arról beszélt, hogy a férfi decemberben

egy orvosi maszkkal kezdte fojtogatni, melyet ismeretlen, kábító hatású folyadékkal átitatott vattával töltött meg, és amikor a nő már eszméletlen volt, őt is megerőszakolta.

A legnagyobb sokk azonban az volt számára, amikor látta magát a férfi telefonjában, Cheng ugyanis le is videózta a támadást, ahogyan sok más nőt is a kórházban, ahol dolgozott. A férfi telefonjával készített videókon hat nő szerepel, az ügyészség szerint azonban ennél több áldozata is lehetett. Egy 2022-es razzia alkalmával fentanilt, ketamint, lsd-t és többféle érzéstelenítőt találtak nála, melyeket a műtétek során használhatott.

Az eddigi információk szerint a támadások 2021-ig nyúlnak vissza, ekkor egy 37 éves nőt erőszakolt meg, miközben az a kórházi ágyon feküdt. Röviddel azelőtt pedig egy 19 éves, epehólyagműtét előtt álló lányt bántalmazott szexuálisan.

Azonban csak fél évvel ezelőtt találtak ellene annyi bizonyítékot, hogy kirúgják munkahelyéről.

Jelenleg letartóztatásban várja ítéletét, a Rikers Island börtönben tartják fogva.