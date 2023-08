Minden, a Biden-adminisztráció és Magyarország közötti politikai vita valójában világnézeti ellentétek következménye - mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója az amerikai Newsmax hírcsatornának, miután az Egyesült Államok baloldali vezetése vízumszankciókat vezetett be Magyarország ellen.

Szánthó Miklós hétfőn az amerikai hírcsatornának arról beszélt, "a magyar konzervatív kormány kiáll az Isten, haza és a család értékegyüttese mellett". Szánthó Miklós a műsorban rámutatott a Washington és Budapest között az utóbbi időben kialakult ideológiai ellentét valós okaira is, mert a magyar kormány következetes, konzervatív testtartása "frusztrálja a liberális fősodort, nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban is", hozzátéve, hogy a külső nyomás nem tántoríthatja el a magyarokat bizonyos alapelvektől.

Így a gyermekeink megóvása a genderideológiától és határaink védelme a tömeges migrációval szemben olyan össznemzeti alapot jelent, amelytől nem tágítunk. Magyarország emellett "megvédi zsidó-keresztyén örökségünket, amely nyugati civilizációnk gyökerét jelenti" - mondta a központ főigazgatója, Az Alapjogokért Központ tájékoztatása szerint Szánthó Miklós arról is beszélt, hogy "a Biden-kormányzat és Brüsszel megpróbál nyomást gyakorolni Magyarországra, hogy igazodjon az úgynevezett +európai és liberális értékekhez+". Mindez azt a célt szolgálja, hogy Soros György megvalósíthassa azt az álmát, hogy "nyílt társadalmat" csináljon hazánkból - idézték a főigazgatót.

A tájékoztatás szerint Szánthó Miklós kifejtette: a magyar jobboldal nem hajlandó térdre kényszerülni, és "ez az alapvető oka minden politikai konfliktusnak Magyarország és a liberális fősodor között".

Az Alapjogokért Központ közleménye szerint Szánthó Miklós a műsorban úgy fogalmazott: a posztmodern progresszió a demokráciának csupán egyetlen formáját ismeri el, a liberális demokráciát.

"Ha egy demokrácia nem liberális - mondják -, akkor nem is demokrácia. De ez nem igaz. Ez egy hazugság. Az igazi demokrácia a pluralitásról szól. És igen, a demokráciának különböző változatai léteznek" - fogalmazott a főigazgató.

Szánthó Miklós kijelentette, Magyarországon virágzik a kereszténydemokrácia, és a magyarok csak annyit kérnek, hogy ezt fogadják el külföldön is. Emellett emlékeztetett arra, hogy a legtöbb olyan intézkedést, amelyet a baloldal kifogásol - így a gyermekvédelmi törvényt is - az Országgyűlés nagy többséggel fogadta el, és az emberek népszavazásokon is megerősítették azokat. "A magyarok 90 százaléka elutasította a genderpropagandát az iskolákban és az óvodákban" - hangsúlyozta Szánthó Miklós a Newsmax műsorában az Alapjogokért Központ tájékoztatása szerint.