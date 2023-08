Irmhild Bossdorf, az Alternatíva Németországért (AfD) jobboldali párt egyik képviselőjelöltjeként indul a 2024-es európai parlamenti választásokon. A pártkongresszuson elmondott beszédében pedig többek között arról beszélt, hogy az ország jövőjét nem a bevándorlók biztosíthatják, hanem a német családok, a német gyermekek. Az ötgyermekes családanya ezért milliós nagyságrendű visszavándorlást sürgetett, miután több millióan hagyták már el Németországot, akiknek a helyére a migránsok érkeztek. Ahogy beszédében fogalmazott:

A tömeges migráció mindig a probléma lesz, és sosem a megoldás. A megoldás az lesz, ha milliók vándorolnak vissza.

Kitért arra is, hogy egy gazdaságot újra lehet építeni, ezt pedig különösen a németek már bebizonyították a történelmük során. Ami egy nap hiányozni fog, az a német nép, amihez Brüsszel és Berlin jelenleg segítő kezet is ad.

A politikus egy interjút is adott a kongresszus után, amelyben kijelentette:

Az én szememben az EU által követett politikai menetrendet sürgősen meg kell fékezni és korrigálni kell. A transznemű ideológia, a tömeges bevándorlás és a hazai mezőgazdaság a Zöld Megállapodás leple alatt történő tönkretétele olyan politikai kérdések, amelyeket Brüsszel adott nekünk.

Bossdorf szerint a migráció és a családpolitika a két leginkább sürgetőbb kérdés most Európában, és személy szerint hozzá ez a két kérdés áll a legközelebb - írta a V4NA.

"Nem gondolhatjuk komolyan, hogy demográfiai problémánkat afrikai és arab országokból érkező bevándorlók millióival lehet megoldani. Míg a bevándorlók mindenre kiterjedő ellátásban részesülnek, addig a helyi családok gyakran nem tudják, miből éljenek. Végre a családok megerősítésére kell koncentrálnunk, és olyan feltételeket kell teremtenünk, hogy a fiatal párok újra a gyermekvállalás és a családalapítás mellett döntsenek. Ebbe az is beletartozik, hogy gyermekeink úgy nőnek fel, hogy nem zaklatják mindenféle transz, queer és klímaideológiával. Szomorúan veszem észre, hogy a nyugat-európai országokban milyen keveset tesznek a saját családjaink megőrzéséért. Magyarország nagyon dicséretes kivétel" – tette hozzá az AfD jelöltje.

Azt is megjegyezte, hogy hatékony határellenőrzésre van szükség az Európába való belépéskor. Az európai határvédelmi ügynökségnek, a Frontexnek végre meg kell védenie a külső határokat ahelyett, hogy csempészeket segítené. Az elutasított menedékkérőket következetesen ki kell toloncolni, ahelyett, hogy türelmi időt és engedélyeket adnának ki. Sok helyen már az is elég lenne, ha megszüntetnénk a kormányok által a tömeges bevándorlásra teremtett ösztönzőket. "Néhány észak-európai ország ezt jelenleg is bizonyítja. Németországban, Belgiumban és Hollandiában viszont a szociális lakhatásnál már a "menekülteket" részesítik előnyben az őslakosok helyett. Ez teljességgel elfogadhatatlan!" – fogalmazott az interjúban Irmhild Bossdorf.