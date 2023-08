Csak egy kis szúrás volt, aztán öt perc múlva már zsibbadás, elviselhetetlen fájdalom – ezt élte át Tibor, aki a családjával születésnapján ment nyaralni Horvátországba - írta a lap. A férfi ugyanis egy mérgező pókhalra lépett, de szerencséjére egy 20 éve ott élő magyar nő tudta, hogyan kell ellátni a sérülést. A pókhal marása ugyanis halálos is lehet.

Elviráéktól béreltük a motorcsónakot, amivel kihajóztunk az egyik közeli öbölbe Rab sziget mellett – mesélte Tibor. Amikor megálltun k, kidobtam a horgonyt, aztán kiugrottam a hajóból, hogy megnézzem, rendesen beakadt-e a vasmacska. Abban a pillanatban, ahogy leért a lábam, egy csípést éreztem. Olyan volt, mint amikor egy tövis szúrja meg az ember lábát. Azonnal visszamentem a hajóra, szóltam a gyerekeknek is, hogy maradjanak fent. Aztán már éreztem is az egyre erősödő fájdalmat. Kicsit később kiderült, hogy a pókhal mérgének nincs ellenszere, csak a szervezetében és a forró vízben bízhat az ember – mondta Tibor.

Antihisztamint kaptam és még néhány injekciót, de a forró víz segíthetett igazán.

A magyar férfi másnapra jobban lett, így a cslád a hátralévő pár napot is a tengerparton töltötte. Elviráékkal pedig annyira jóban lettek, hogy azóta is tartják a kapcsolatot, sőt, szeptemberben vissza is térnek.