• A Nyílt Társadalom Alapítványoknak jelenleg világszerte mintegy 800 munkatársa van.

• A milliárdos fiát, Alex Sorost decemberben nevezték ki az alapítvány elnökének, és egy pár hónapja átvette az egész birodalom irányítását apjától.

• A trónörökös azt ígérte, hogy sokkal több forrást akar a baloldali politikai célok finanszírozására fordítani – erre csoportosíthatják át az utcára tett munkavállalók bérét?

A szervezet, amely nemrég megerősítette, hogy a 92 éves Soros átadja az irányítást fiának, Alexnek, közölte, hogy igazgatótanácsa „jelentős változásokat" hagyott jóvá a működési modelljében. A szóvivő szerint ez magában foglalja „a létszám jelentős, nem kevesebb mint 40 százalékos csökkentését világszerte".

A leépítésekkel kapcsolatos hírre először a Washington Post oldalán bukkant rá a Tűzfalcsoport, ám azóta törölhették a cikket, elérhetetlenné vált.

A beszámoló a tárolt változatban sem elérhető.

A lépés azért érthetetlen, mert az interneten más portálokon továbbra is elérhető ez az információ.

A Washington Post tulajdonosa a Nash Holdings LLC, amelyegy Jeff Bezos, az Amazon.com alapítója és korábbi vezérigazgatója tulajdonában lévő magáncég. Bezos 2013-ban 250 millió dollárért vásárolta meg a sajtóorgánumot. Fontos tudni, hogy ki a tulajdonosa egy olyan jelentős újságnak, mint a Washington Post, mert a tulajdonosnak hatalma van az újság szerkesztői tartalmának irányvonalát alakítani és ezáltal a közvéleményt befolyásolni.

A Washington Post esetében Jeff Bezos kijelentette, hogy hisz a szabad sajtó fontosságában, és elkötelezte magát az újság függetlenségének és újságírói integritásának megőrzése mellett. Emelletta Washington Post az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb újságja,és jelentős hatással van az országos politikára és a közbeszédre. A tulajdonosi viszonyok megértése segíthet az olvasóknak felmérni az újság tudósításainak és kommentárjainak lehetséges elfogultságait és nézőpontjait. Az All Sides oldal értékelése szerint a Washington Post baloldali elhajlású lap. Jó eséllyel ezért törölhették a Nyílt Társadalom Alapítványnál zajló leépítésekről szóló cikket.

Ami a Postról eltűnt írást illeti,Soros több mint 32 milliárd dollárt adományozott a szervezetének, amelynek jelenleg világszerte mintegy 800 munkatársa van.Mint arról mi is többször beszámoltunk, a Nyílt Társadalom Alapítvány a büntetőjogi reformtól kezdve a drogliberalizáción keresztül az illegális bevándorlás támogatásáig rengeteg baloldali kezdeményezést támogat – úgy látszik, hogy a családok fenntartása kevéssé érdekli őket, gond nélkül elbocsátják munkavállalóik csaknem felét. Jelenleg az alapítvány a csaknem 25 milliárd dolláros családi vagyon nagy része felett rendelkezik.

„Az igazgatótanács célja, hogy átalakítsa a működést a globális hálózaton belül, azzal a céllal, hogy egy gyorsabban reagáló szervezetet hozzon létre" - áll a közleményben, amelyet a fiatalabb Soros és a szervezet elnöke, Mark Malloch-Brown írtak alá. „Miközben az Open Society ezeken a belső változásokon dolgozik, az igazgatótanács továbbra is szilárdan elkötelezett az alapítványok alapvető prioritásai - a demokrácia, az emberi jogok, az éghajlati igazságosság és az egyenlőtlenségek kezelése – mellett" – tették hozzá.

A szervezet legnagyobb kiadása 2021-ben a munkakompenzáció volt, a legfrissebb elérhető adóbevallás szerint. Közel 72 millió dollárt költöttek fizetésekre, további 40 millió dollárt pedig juttatásokra és nyugdíjprogramokra. A Nyílt Társadalom Alapítványok a leépítéseket bejelentőközleményében azt is írta, hogy a létszámleépítéssel és más szervezeti átalakításokkal növelni fogja kapacitását „a nyitott és szabad társadalmakat jelenleg fenyegető erőkkel szemben".Magyarul, az embereket kirúgják, a fizetésüket pedig inkább a Sorosék által fontosnak tartott baloldali ügyek támogatására fordítják majd – nem túl emberséges hozzáállás, hogy finoman fogalmazzunk. Esetleg köze lehet ahhoz, hogy jövőre újraválasztják az Európai Parlament tagjait? Ezért lehet szükség a források átcsoportosítására?

A 37 éves Alex Soros a hatalomátvétele kapcsán a Wall Street Journalnak adott interjújában azt mondta, hogy „politikusabb", mint az apja. Hozzátette, hogy aggódik Donald Trump esetleges indulása miatt. „Bármennyire is szeretném kivonni a pénzt a politikából, amíg a másik oldal ezt teszi, nekünk is ezt kell tennünk" - mondta a lapnak. Alex Soros a közelmúltban találkozott többek között a Biden-kormányzat tisztviselőivel, Chuck Schumer szenátusi többségi vezetővel, Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel és Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel, hogy a családi alapítvánnyal kapcsolatos, Sorosék számára fontos kérdésekben nyomást gyakoroljon - számolt be a Journal.

Egy, a Bloomberg által látott másolat szerinta vezetőknek küldött belső e-mailben tanácsokat osztottak meg velük a csapatukkal való kommunikációra és az emberek támogatására vonatkozóan, hogy a változásokat – értsd, a kirúgásukat – jobban tudják kezelni.Ezek között a javaslatok között szerepelt például „emberek és kultúra tanácsadó" igénybevétele, egy „Jóllét bizonytalan időkben" workshop és „szolidaritási terek" létrehozása.

Az alapítvány honlapja szerint Soros szervezete „a világ legnagyobb magánfinanszírozója az igazságosságért, a demokratikus kormányzásért és az emberi jogokért dolgozó független csoportoknak". A Tűzfalcsoport azt írja: ezzel vitatkoznának, hiszen ehelyett azt kéne kiírniuk, hogy az alapítvány „a világ legnagyobb felforgató szervezete, amely alá akarja ásni a hagyományos társadalmi együttélési szabályokat, el akarja törölni a nemzetállamokat az ellenőrizetlen illegális migráció támogatása révén, és nem spórol egy fityinget sem akkor, ha demokratikusan megválasztott kormányokat akar megbuktatni – de a munkavállalóit simán utcára teszi". Ez így hitelesebb bemutatkozás lenne.