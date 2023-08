Az amerikai képviselőház felügyeleti bizottsága – amely a Biden család piszkos ügyeit igyekszik feltárni – hat különböző bank beidézése és a válaszul kapott több ezer dokumentum beérkezése után hozta nyilvánosságra az utalásokról szóló információkat. A bizottság közölte, hogy a beidézések olyan személyekre és vállalatokra vonatkoztak, akik a Biden család tagjaival és azok üzleti partnereivel folytattak üzleti tevékenységet - írta a Magyar Nemzet.

A bizottság korábban már két részletet is nyilvánosságra hozott a Biden család banki adataiból.

Ezekből kiderült, hogy a família legalább tízmillió dollárt kapott romániai és kínai üzletekből. Összesen kilenc családtag kapott kifizetéseket a család külföldi üzleti vállalkozásaiból, köztük Joe Biden két unokája is.

Joe Biden alelnöksége alatt Hunter Biden márkaként adta el magát, hogy milliókat kaszáljon kazahsztáni, oroszországi és ukrajnai oligarcháktól. Úgy tűnik, hogy nem nyújtottak más valódi szolgáltatást, mint hozzáférést a Biden-hálózathoz, beleértve magát Joe Bident is – mondta James Comer republikánus politikus.

Kiderült az is, hogy Hunter Biden és Devon Archer (Hunter Biden egykori üzlettársa) a Rosemont Seneca szervezeteket használta arra, hogy milliókat szerezzen európai és ázsiai oligarcháktól: A névlegesen Devon Archerhez kapcsolódó (de a jól ismert "Rosemont Seneca" márkanevet használó) számlákat használva Hunter Biden külföldi forrásokból származó növekvő kifizetéseket kapott, és megpróbálta elrejteni a kifizetések forrását és nagyságát.

Lefizetési krónika

2014 februárjában egy orosz oligarcha 3,5 millió dollárt küldött egy Hunter Bidenhez és Devon Archerhez kapcsolódó fedőcégnek: Jelena Baturina orosz milliárdosnő 3,5 millió dollárt utalt át a Rosemont Seneca Thornton fedőcégnek. Körülbelül 1 millió dollárt utaltak át Devon Archer részére, a fennmaradó összeget pedig kezdetben egy új cégszámla, a Rosemont Seneca Bohai finanszírozására használták, amelyet Devon Archer és Hunter Biden más külföldi átutalások fogadására használt.

2014 tavaszán egy ukrán oligarcha Archert és Bident a Burisma igazgatótanácsába helyezte, és megállapodott abban, hogy évente egyenként 1 millió dollárt fizet nekik: a Burisma Holdings (Burisma) vállalati titkára, Vadym Pozharsky az ukrán oligarcha és a Burisma tulajdonosa, Mykola Zlochevsky nevében dolgozott. Hunter Bident eredetileg a Burisma alkalmazta, hogy a vállalat tanácsadójaként dolgozzon, és Pozharsky és Zlochevsky találkozott Hunter Bidennel egy konferencián az olaszországi Comói-tónál, ahol eldöntötték, hogy Hunter Biden az igazgatótanácsban fog dolgozni Devon Archerrel. Az akkori alelnök, Joe Biden nem sokkal az első kifizetéseik után Ukrajnába látogatott. A burismai kifizetéseket mind Devon Archer, mind Hunter Biden számára átutalták a Rosemont Seneca Bohai-nak. A kifizetéseket fokozatosan továbbították Hunter Biden különböző bankszámláira.

2014 áprilisában egy kazahsztáni oligarcha átutalta Biden sportautójának pontos árát egy Archer és Biden által használt bankszámlára: 2014 februárjában Hunter Biden találkozott Kenes Rakishevvel egy washingtoni szállodában. Rakishev szorosan együttműködött a kazahsztáni miniszterelnökkel, Karim Massimovval. Áprilisban Rakishev, egy kazahsztáni oligarcha, 142 300 dollárt utalt át a Rosemont Seneca Bohai-nak. Másnap a Rosemont Seneca Bohai-tól egy sportkocsi kifizetése történt Hunter Biden számára 142 300 dollár értékben.

Archer és Biden ezután elintézte, hogy a Burisma vezetői 2014 júniusában Kazahsztánba látogassanak, hogy értékeljék a Burisma, egy kínai állami tulajdonú vállalat és a kazah kormány közötti háromoldalú üzletet. Hunter Biden több millió dolláros kifizetéseket kapott Jelena Baturinától, a Burismától és Kenes Rakisevtől. Biden alelnök 2014 és 2015 tavaszán Washingtonban vacsorázott velük.

Nagy bajban Joe Biden: ellene vallott egy koronatanú

Mint arról korábban beszámoltunk, újabb drámai fordulatot vett a Biden család korrupciós botránya, miután egy koronatanú megerősítette: Joe Biden részt vett fia egyik üzleti vacsoráján. Ez nemcsak azért nagyon kellemetlen az elnöknek, mert maga is részese lett az ügynek, hanem azért is, mert eddig tagadta, hogy ott lett volna ezen a vacsorán. A botrány még 2019-ben robbant ki, Hunter Biden akkor adta le egy delaware-i szervizben a laptopját, amiért azután nem ment el és nem is fizette ki a javítást. A laptop az üzlet tulajdonosához került, hamarosan pedig a rajta lévő információk is kiszivárogtak. Hunter Biden szexvideói, drogos képei mellett az is kiderült, hogy apja jelenlétében zsarolt meg legalább egy kínai üzletembert.

Emellett hozzáfért azokhoz a titkosított dokumentumokhoz, amelyeket apja törvénytelenül tartott saját otthona garázsában. Szintén kiderült, hogy zsarolta az asszisztensét, akitől meztelen képeket, majd végül szexuális aktust követelt. A nyomozás legfrissebb szakaszában pedig egyre több bizonyíték kerül elő arra, hogy a Biden család külföldi országokból kapott pénzt politikai befolyásszerzés céljából, mindezt viszont megpróbálták eltussolni. A nyomozást az Igazságügyi Minisztérium, az adóhatóság és az FBI is hátráltatta. Amennyiben Joe Biden valóban részese volt a bűncselekményeknek, úgy nemhogy a választáson nem indulhatna, hanem azonnal le kellene mondani elnöki tisztségéről - és ez a legkevesebb, valószínűleg börtönbe is kerülne.