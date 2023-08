Az alulról szerveződő adományozók köre hatalmas adománygyűjtési előnyt biztosít Trump elnöknek és a kampánycsapat erősen védi ezeket az értékes forrásokat, erről beszélt a Breitbart-nak egy magas rangú személy a Trump-csapatból.

Ez biztosítja, hogy az amerikai nemzet jelöltje, Trump elnök továbbra is domináns pozícióból fog politizálni az előválasztások és az elnökválasztás során

- mondta a névtelenül nyilatkozó forrás.

Két nagy hivatalos egységből tevődik össze a Trump-csapat a 2024-es választásokra: ténylegesen a kampányt a MAGA Inc. nevű szuper PAC koordinálja, miközben

létezik egy vezetői politikai akcióközösség is, közvetlenül Trump irányítása alatt, Save America néven.

A szóban forgó, névtelenségbe burkolózó kampánysegéd szerint a Trump-kampánycsapat és a vezető politikai akcióközösség közötti kapcsolat a következőképpen néz ki: minden összegyűjtött pénzösszeg egy közös adománygyűjtési megállapodáson keresztül megy keresztül, amelynek 90 százaléka a kampányhoz, 10 százaléka pedig a vezetői politikai akcióközösséghez kerül. A vezetői akcióközösség az a szervezet, amely elsősorban Trump és mások jogi költségeit kezeli, amelyeket a volt elnök csapata segít fedezni. Mindeközben

a Trump-kampánycsapatnak juttatott pénzt a tényleges kampánytevékenységre, például utazásokra, reklámokra, szavazásra való felhívásra és egyéb tevékenységekre fordítják.

NEW NATIONAL POLL



PRES:

(R) Trump 42%

(D) Biden 38%

.

(D) Biden 36%

(R) DeSantis 34%

——

GOP PRES:

Trump 54%

DeSantis 18%

Ramaswamy 7%

Pence 6%

Haley 4%

Scott 4%

Christie 1%

.

H2H:

Trump 65%

DeSantis 26%@premisedata | 08/02-07 | RVshttps://t.co/Zmmz4X7dy8 — InteractivePolls (@IAPolls2022) August 8, 2023

Trump szövetségesei nemrég egy új, a kampányhoz nem kapcsolódó Patriot Legal Defense Fund Inc. nevű jogvédelmi alapot is létrehoztak, amelyen keresztül végül mások - nem maga Trump vagy családtagjai - jogi számláinak nagy részét fedezik.

A Save America eközben várhatóan továbbra is fedezi majd a volt elnök és családtagjai, valamint talán még néhányan mások jogi számláit is.

A 2024-es elnökválasztási ciklusban a tisztviselő szerint

a Trump-csapat eddig mintegy 315 ezer egyéni adományozótól fogadott el adományokat. Ez azt jelenti, hogy további több millió olyan Trump-szavazó is lehet, akik még nem adakoztak eddig a kampányra.

Összefoglalva az eddigieket, ezt lehet tudni tehát a Trump-kampányról. A kampánycsapat rendelkezik azzal, amire szüksége van ahhoz, hogy a jövő évi előválasztásokon és választási kampányokon keresztül működjön, bővelkedik készpénzben és szinte korlátlan lehetősége van a további növekedésre ebben a tekintetben. A Trump-párti szuper PAC - a MAGA Inc. - is fellendülőben látszik, és még többet is visszautalhat Trump vezetői politikai akciócsoportjának - de akárhogy is, a Trump szövetségesei által létrehozott új jogvédelmi alappal a jogi frontok is biztosítva vannak.