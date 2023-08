III. Károly angol király kisebbik fiának megromlott a házassága - erről pletykálnak az Egyesült Államokban. A pletykát pedig a lap szerint egyértelműen az keltette életre, hogy nem nagyon mutatkoznak együtt. Harry nemrég egy ötnapos japán és szingapúri útra indult, hogy a sentebale-i jótékonysági szervezet pólótornáján játsszon argentin haverjával, Ignacio Figueras-szal, miközben Meghan-t Taylor Swift Los Angeles-i koncertjén látták a barátnőjével, Lucy Fraserrel.

A lap felidézi, hogy az elmúlt nyolc hónapban csak négyszer látták őket együtt nyilvánosan.

De a gyerekeiket, Archie-t és Lilibetet sem nagyon engedik ki a család 11 millió fontot érő Montecito-i kastélyából. Egy bennfentes elárulta, hogy a párnak eltérő elképzelései vannak a gyermeknevelésről, a családfőre ugyanis nagy hatással volt saját neveltetése. Amíg Harry több önálló projekten dolgozik, és a gyerekek biztonságáért aggódik, Meghan vissza akar térni a közéletbe 4 éves kisfiával és 2 éves kislányával együtt.

A 38 éves Harry rögeszméje, hogy biztonságban és nem nyilvánosan kell nevelkedniük a kicsiknek, felesége viszont a nyilvánosságot sem kizárva nevelné őket Kaliforniában.

A cikkben azt írják, Meghan nem örül férje elképzelésének, de annak sem, hogy Harry a közelmúltban három nagy horderejű londoni Legfelsőbb Bírósági ügyre összpontosított a médiával szemben – köztük a The Sun elleni telefonhackelési keresetre, amelyet a bíró a múlt hónapban elutasított. Meghan támogatja Harryt és bár elkísérte őt a bíróságra, nem azért, mert maximálisan szolidáris vele. Arról is beszélt a bennfentes, hogy nem csak a gyereknevelésben nem értenek egyet. Abban viszont igen, hogy nagyon szeretnek Kaliforniában élni. Fantasztikus életük van ott, és már vannak új barátaik.

Harry a többi között azért döntött a költözés mellett,

mert rettegett attól, hogy megismétlődik édesanyjának, Diánának a tragédiája, akit ugyanúgy kirekesztettek a családjából, mint Meghant, és végül 1997-ben autóbalesetben meghalt Párizsban. Az soha nem volt titok, hogy a királyi család többi tagja nem nagyon kedveli és nem is fogadta be az amerikai színésznőt. Harry azt is szemükre vetette, hogy a kisfia 2019-es születése után öngyilkossági gondolatokkal küzdő feleségének nem segítettek, nem támogatták őt ebben az időszakban sem.

Azzal, hogy kikerültek a családból, a saját lábukra kellett állniuk anyagilag is, és bár az elmúlt időszakban több vitatható döntést hoztak, amely érintettea vagyoni helyzetüket, a The Sun vasárnapi kiadása szerint megszerezték Carley Fortune: Meet Me At The Lake című romantikus regényének filmjogát, amivel sok pénzt kereshetnek. A terveik szerint a Netflix számára készítik majd el, miután véget ér a hollywoodi forgatókönyvírók sztrájkja. Emellett Harry és Meghan is több projtekten dolgozik.