Jürgen Lenders, a németországi kormánykoalícióhoz tartozó liberálisok (FDP) parlamenti képviselője amellett foglalt állást, hogy biológiai férfiakat női börtönben is el lehessen helyezni, ha nőkként hivatkoznak magukra.

Szerintem helyes, hogy a transz emberek eldönthetik, hogy női vagy férfibörtönben raboskodnak-e – jelentette ki a Bild című napilapnak Lenders, aki szerint a transzszexuálisok számára megoldásorientált szabályozást és lehetőségeket kell találni.

"A saját, a megfelelő identitáshoz vezető út azonban gyakran hosszú. Így vannak olyan esetek is, amikor a személyi igazolványon még nem a megfelelő nem szerepel. És itt van a probléma. Ez egy újabb ok, amiért szükség van az önrendelkezési törvényre" - tette hozzá a liberális szövetségi parlamenti képviselő. Ez a törvénytervezet jelentősen megkönnyítené az emberek számára - akár egészen fiataloknak is - hogy hivatalosan is megváltoztassák a biológiai nemüket. A javaslat hosszú hónapok óta komoly vitát váltott ki és megosztja Németországot.

Jürgen Lenders hajmeresztő ötletének hátterében Penelope Frank transznemű személy története áll, aki az Utolsó generáció nevű radikális klímavédelmi csoport tagjaként tavaly november végén szabotázsakcióval megbénította az egyik berlini repülőteret. Az 50 átirányított repülőgéppel és több ezer ottrekedt utassal milliós károkat okozott. Franknek most valószínűleg börtönbe kell menni, a férfinek született nő azonban most attól tart, hogy a férfibörtönben ellenségesek lennének vele, ezért azt szeretné, ha a női börtönben helyeznék el. Sajtóinformációk szerint Franknek egyébként nincs saját lakása, és szexuális szolgáltatásokat nyújt, elsősorban nőknek.

Menschen wie "Penelope" bekommen Rückendeckung aus der Politik: Jürgen Lenders (57), FDP-Sprecher für LSBT-Themen, zu BILD: „Ich halte es für richtig, dass Transmenschen entscheiden können, ob sie in einem Frauen- oder Männergefängnis inhaftiert werden“ https://t.co/8FfhUIzPYm — R. Eder-Kirsch (@EderKirsch) August 11, 2023

A börtönszakszervezet szövetségi elnöke, René Müller szerint a transznemű elítéltnek nagyon könnyű lenne visszaélnie a helyzetével, ha engedélyeznék a kérését. Joachim Steinhöfel ügyvéd hasonlóan nyilatkozott a médiának. Azt mondta, hogy a biológiai férfiaknak a férfibörtönben van a helyük, aki pedig fél a következményektől, annak nem kell bűncselekményeket elkövetni.

Nyugatról vándorolt be a genderlobbi

Az Egyesült Államokban már évek óta komoly problémát okoz az, hogy egyes helyeken az emberek maguk dönthetik el, milyen börtönben szeretnék letölteni a rájuk kiszabott büntetést. Előfordult már olyan, hogy két nő is terhes lett egy magát transzneműnek tartó rabtól. A tavalyi eset után a Demi Minor nevet viselő férfit ezután áthelyezték egy másik börtönbe, ami miatt még ő volt felháborodva, mellesleg 30 éves büntetését tölti emberölésért és leghamarabb 2037-ben kerülhet feltételesen szabadlábra.

Úgy véli, hogy nemi sztereotípiákkal bélyegezték meg, és azt állították róla, hogy veszélyt jelent a női rabokra a börtönben. Elmondása szerint ez a diszkriminatív logika azt feltételezi, hogy pusztán a nemi identitása miatt veszélyesnek minősítették.

Az irányelvek megváltoztatására akkor azt követően került sor, hogy az American Civil Liberties Union (ACLU) 2021 júniusában pert indított az állam ellen, követelve, hogy New Jersey tegye lehetővé, hogy az önmagukat nőként azonosító biológiai férfi elítélteket női börtönökben helyezzék el. Az ACLU keresete miatt több változást is eszközöltek a szabályozásokon, többek között a börtönszemélyzetet arra kötelezték, hogy a rabok által preferált névmásokat használják, biztosítsanak nekik a nemüknek megfelelő ruházatot és alsóneműt, valamint a nemváltáshoz szükséges hormonokat és sebészeti beavatkozásokat is ingyen tegyék elérhetővé minden rab számára.

Kalifornia államban is eddig csaknem háromszáz elítélt kérte áthelyezését transzneműségre hivatkozva 2021 eleje óta. A legtöbb férfi általában azért vallja magát transzneműnek, hogy a női börtönbe helyezzék át, ezek az elítéltek rendszerint heteroszexuális férfiak, akik azért akarnak nőkkel együtt lakni, hogy közösülhessenek velük. Aki ellenáll, azt megerőszakolják – állítja egy nőjogi csoport konkrét tapasztalatokra hivatkozva.

Korábban egy washingtoni börtönben az egyik fogvatartott elárulta, hogy szemtanúja volt az esetnek, amikor a transznemű, biológiailag férfi rabtársaik szexuálisan zaklattak női foglyokat. Ezeket a férfiakat azok után helyezték át női börtönökbe, hogy elkezdtek transzneműként tekinteni magukra. Az egyik incidens során a fogvatartott aludt, amikor arra ébredt, hogy egy férfi meg akarja erőszakolni. Az esetet jelentették is a börtön személyzetének, azonban ők nem merték megbüntetni a transznemű elítéltet, mert attól féltek, hogy homofóbiával vádolják meg őket. A börtön vezetése végül úgy döntött, hogy valótlannak ítélik meg a vádakat, és a támadó helyett inkább az áldozatot büntették meg, akit magánzárkába zártak.

(A címlapi kép illusztráció!)