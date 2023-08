Alissa Sadler, az OSF szóvivője egy nyilatkozatában azt mondta, hogy továbbra is Európa-szerte támogatni fogják a civil szervezeteket, ideértve az EU külügyeivel foglalkozó csoportokat is, valamint fenntartják az európai roma közösségeknek folyósított támogatásaikat is.

Emellett elmondta azt is, hogy továbbra is támogatni fogják az emberi jogokat, a demokráciát és az elszámoltatható kormányzást a régióban – az utóbbiakat azonban főleg Ukrajnában, Moldovában, Kirgizisztánban és a Nyugat-Balkánon, nemzeti alapítványaikon keresztül. Az átszervezés ráadásul állítólag már egy ideje zajlik, további részleteket azonban nem árult el a szóvivő - írja a HVG alapján a Mandiner.

Mint írják, a HVG kitér arra is, a Soros-alapítványok több magyar, a kormánytól független újságot is támogatnak: kapott tőlük pénzt a 444, de a Direkt36 és az Átlátszó oknyomozó lapok is, így a változás őket is érintheti. Ugyanakkor a legtöbb, a lapnak nyilatkozó szervezet szerint évek óta zajlik az átalakítás a Nyílt Társadalom Alapítványokban.

Az, hogy az alapítványok átszervezik működésüket és bizonyos támogatási formáikat valószínűleg megszüntetik, véleményük szerint nem érhetett nagy meglepetésként senkit, ezért már korábban elkezdték előkészíteni, hogy több lábon álljanak.

Brüsszelből is szórják a pénzt az NGO-nak

Paradox módon a pénzügyi problémákra épp a részben a Soros-féle szervezetek által kilobbizott brüsszeli többlettámogatás lehet a megoldás, hiszen az Európai Unió jelentősen megnövelte az új költségvetési ciklusban az NGO-knak szánt támogatási keretet. De egyéb eszközökkel is segítenék ezekkel a a magyarországi jogállamiságról lesújtó, ám hamis képet rajzoló szervezeteket.

A Soros-féle bejelentésre a magyar kormány részéről is reagáltak, amiből az derül ki,ők sem számolnak azzal, hogy a milliárdos filantróp hálózata elhagyja az orzságot.

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szerint egyrészt a távozás nem teljeskörű, másrészt maga a bejelentés arról szól, hogy az eddig a Nyílt Társadalom Alapítványok által folytatott tevékenységet más szereplők végzik majd el. Madách Imre híres sorát idézve azt mondhatjuk, hogy „a gép forog, az alkotó pihen".