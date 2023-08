Egyáltalán nem érdekelt a Nyugat abban, hogy békével záruljon az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus, ugyanis a lehető legtöbb pénzt akarja keresni - jelentette ki Dmitrij Medvegyev az orosz sajtónak.

Szerinte a Nyugat „ravaszságát" mutatja csak, hogy most színleg a tárgyalóasztalhoz ültessék az ukránokat, ezzel csak a „katonai lendkereket" akarják lendületben tartani.Kitért arra is, hogy az orosz katonák „nagyon sikeresen" semmisítik meg a nyugati fegyvereket és katonai eszközöket, és így lesz a jövőben is.

Medvegyev az orosz erők által lefoglalt fegyverek kiállításán tett látogatása során – írja az orosz sajtó - nyugati gyártású gránátvetőt, páncéltörő rendszert és kézifegyvert vett szemügyre. Bemutatták neki az amerikai M777-es tüzérségi rendszert, de megtekintett egyebek mellett Hummer páncélozott járműveket és nyugati kommunikációs berendezéseket is.