Ruhstorfban támadott rá fegyverrel egy férfi az ottani Sparkasse alkalmazottjára, és ötezer eurót - mintegy kétmillió forintot - vitt el az akció során. A helyi rendőrség szerint az akcentusa alapján a rabló

magyar vagy erdélyi, vagy felvidéki lehetett, és a rendőrök az elrabolt pénz felét ajánlották fel annak, aki segít beazonosítani a férfit, és annak tartózkodási helyét.

A rendőrség szerint a rabló tudhatta, kifigyelhette, hogy a bankban ilyenkor már nincs ügyfél, záráshoz készülnek a kétszemélyes kis bank alkalmazottai. A pénztárgép előtt megállt, nadrágjából előhúzott egy ezüstszínű pisztolyt, és

tört németséggel azt mondta : Bankrablás! Majd a pénzzel távozott.

A rendőrség szerint körülbelül két utcányit futott, ott nyoma veszett, beszállhatott egy autóba, de nem tudták azonosítani sem a járművet, sem a rablót, hiába indult felkutatására a rendőrség helikopterrel.

A bajor rendőrség nyomozói többször kihallgatták már a bankárokat és most a magyar lakosság segítségét is kérik, hátha valaki felismeri az elkövetőt. A sértetteket nyelvész szakértő is kihallgatta, aki szerint a férfi nagy valószínűséggel magyar anyanyelvű. A körözvény szerint a rendőrség 3000 eurót kínál adómentesen az informátornak - írja a Blikk.