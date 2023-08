Hogyan kezdődött az ukrajnai konfliktus, ami 2022. február 24-én Európában régóta nem látott háborúvá fajult? Ebben az epizódban Ukrajna geopolitikai helyzetéről, gazdasági alternatíváiról és a konfliktus eszkalációját jelentő Majdan téri eseményekről is szó lesz. Ezek az eseményeket a frontról naponta érkező képek háttérbe szorították, ám a tűzvonal két oldalán harcoló katonáknak és politikusoknak mélyen beégtek az emlékezetükbe, ezért is érdemes feleleveníteni a közel tíz éve történteket. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a Kontextus legújabb videójában ezeket is felgöngyölíti.