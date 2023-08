Orbán első kérdése az volt, milyen függetlennek lenni? Carlson jelezte, hogy a kollégáit is kirúgták, tehát mind szabadok. Világa nem sokat változott, a feleségével régóta együtt vannak, nagy és közeli családja van, és nem utolsósorban a kutyája továbbra is szereti - viccelődött. Carlson élvezte, hogy azt mondott a Fox Newson, amit akart, de tudta, hogy majd egyszer meghív egy magyar vendéget, és akkor vége lesz – viccelődött tovább.

Harmadszor rúgták ki életében, ezt csak javasolni tudja. Akkor is tévéktől rúgták ki, és a New York Times akkor is nevetett rajta. De erre szükség van, mert ha egy férfi sikeres, azt hiszi, bármit megtehet. Egy kis alázat sosem árt, csak ebből lehet tanulni.

Carlson családjában sokat tanult gyerekként a világról, de Amerikában keveset tudnak a szomszédaikról, pláne másokról.

A világrendünk átalakul, a NATO összeomlófélben van. Amerika szabotálja a németek energiaellátását, a Biden-kormány felrobbantotta az Északi Áramlatot, és a németek nem képesek kiállni magukért. Amerika lényegében megtámadta Németországot, amely Amerika legfontosabb szövetsége volt, és a németek egyszer fel fognak ébredni, és akkor következmények lesznek, a NATO nem maradhat meg - noha reméli, hogy téved.

Orbán utalt rá, hogy miután ott volt Carlson műsorában, többen felismerték Amerikában. Ez mutatja, hogy sok ember figyel rá, mit mond beszélgetőpartnere. Carlson nem sokat foglalkozik azzal, hogy híres, de látni kell, hogy a Republikánus Párt leragadt Ronald Reagannél.

Azért ismeri fel Orbán Balázst, mert Magyarország inspirálja Amerikát, elsősorban azzal, hogy nem radikális. Nem csinál forradalmat, nem csinál színes forradalmat, ez az ország tudja, milyen, mik az értékei, mi a kultúrája.

Érdekes, hogy Amerikában a think tankek meg akarják állítani Magyarországot az amerikai adófizetők pénzén, de a magyar politika mérsékelt. Itt senki sem akarja megölni egymást, a magyar politika nem forradalmi, nem őrült, és ez csodás. Magyarország csak azt akarja, hogy hagyják békén, és csinálhassa a saját dolgát - véli Carlson. Magyarország arra példa, hogyan legyen normális társadalmunk ordítozás és erőszak nélkül, és anélkül, hogy tönkre tegyük, amink van.

Orbán jelezte, hogy sok MCC-s diák is itt van, és fontos kérdés, hogy milyen tanácsot adna Carlson a fiataloknak? Carlson szerint papíralapú könyveket kell olvasni, lehetőleg minden nap. Az apja önmagát oktatta, és nagyon bölcs ember volt, és az egyik legnagyobb kritika, amit meg tudott fogalmazni valakivel szemben az volt, hogy az a személy újságokat olvas, és nem könyveket. Az iskolák változnak, a mai egyetemek istentelen helyek, de a könyvek nem változnak, a jó könyvek segítenek eldönteni, mi igaz, és mi nem az.

Hogyan lehet navigálni az online világban? Carlson nem szereti ezt mondani, de nem rossz iránytű, hogy ha a fősodratú erők be akarják fogni valakinek a száját, akkor érdekes ember lehet. Nem biztos, hogy igazat mond, lehet, hogy csak részben igazat, vagy csak az igazság felé mutató dolgot, de ha az Atlantic magazin azt mondja, hogy el kel téged hallgattatni, akkor biztosan közelebb állsz az igazsághoz, mint az Atlantic magazin.

Kérdésre, miszerint ha ma fiatal önmagának adna tanácsot, mit mondana, akkor azt mondaná, hogy ne legyél arrogáns!

Ne hidd, hogy mindent tudsz, ne hidd, hogy igazad van, és ne ítélj olyan gyorsan!

Könnyű ítélkeznek, de még a másik ember házasságát sem érthetjük meg, és akkor hogyan akarjuk azt hinni, hogy értünk egy másik országot? Be kell látni, hogy nem tudunk mindent, nem értünk mindent, és ezzel a hozzáállással bölcsebbek leszünk, mint ha úgy állunk hozzá, mint Biden és kormánya, vagy Pressman nagykövet, akik azt hiszik, „tudom, mi a jó neked."

Carlson válasza:

nem, nem tudod, magyarul sem tudsz, menj haza!

- írta meg a Mandiner.