Novák Katalin magyar köztársasági elnök és Volodimir Zelenszkij szerda délután négyszemközti tárgyalást folytatott. A magyar államfő közösségi oldalán a következőt írta a tárgyalásról:

Megállapodtunk a következőkben:

Ahogy szomszédokhoz illik, közvetlen elnöki kommunikációs csatornát állítunk fel A két ország közötti kapcsolatokról szóló új dokumentum előkészítésébe kezdünk Bekapcsolódunk az ukrán elnök által kezdeményezett békeformula szerinti egyeztetésekbe Kiemelten együttműködünk a háború által érintett gyermekek ügyében A kárpátaljai magyarok kisebbségi jogai kapcsán mielőbbi előrelépést érünk el

A találkozó előtt Novák Katalin Petőfi Sándor Apostol című könyvének most megjelent magyar–ukrán kétnyelvű kiadását adta át.

Volodimir Zelenszkij hivatala azt közölte, hogy a harmadik Krími Platform Csúcstalálkozó keretében az ukrán elnök találkozott Novák Katalinnal. Zelenszkij megköszönte a magyar államfő ukrajnai látogatását, a Nemzetközi Krími Platform csúcstalálkozóján való személyes részvételét és kiemelte, hogy Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának támogatása nagyon fontos Ukrajna számára. A két elnök megvitatta a határon átnyúló együttműködés és Kárpátalja régióban megvalósuló közös kezdeményezések kérdéseit. Hangsúlyozták az ukrán elnök kárpátaljai látogatásának és a magyar közösség képviselőivel lezajlott találkozójának fontosságát. Zelenszkij elnök aláhúzta Magyarország támogatásának jelentőségét, különösen ,,az orosz agresszor elleni küzdelemben", valamint az ország Európai Uniós és NATO intergációja útján. Az államfő külön kiemelte Magyarország segítségét a sebesült ukrán katonák ellátásában és a katonaorvosok képzésében - zártult a közlemény.

„A gyerekek jövőjét ne tegye tönkre a háború"

Mint arról korábban beszámoltunk, Novák Katalin kétnapos ukrajnai látogatáson vett részt. A gyermekek a háború legfőbb áldozatai, és mindent el kell követni, hogy a gyerekek jövőjét ne tegye tönkre a háború – mondta a köztársasági elnök a Kijevi Platform szerdai ülésén. Felszólalásában rámutatott arra is a magyar államfő, hogy Magyarország több száz ukrán gyerek nyaralását segíti és segíteni fogja a jövőben is. Szólt a szerdai bucsai látogatásáról, valamint a zahalci óvoda meglátogátásáról is.