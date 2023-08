Szerda reggel Novák Katalin kijevi látogatásának első eseményeként megkoszorúzta a 2014 óta tartó háborúban elesettek emlékfalát a belvárosban. Az államfő ezt követően ellátogatott a Gyermekek Jogainak Védelméért Központjába, ahol a gyermekjogi ombudsmannal találkozott. Itt a köztársasági elnököt tájékoztatták a háború során elrabolt ukrán gyerekek helyzetéről, és a visszahozásukért tett erőfeszítésekről. A magyar államfő hangsúlyozta, hogy a háború legfőbb vesztesei és egyben áldozatai a gyermekek. Közölte, hogy Magyarország, ahogyan eddig is, úgy a jövőben is minden segítséget megad az Ukrajnából menekülőknek, kiemelten a gyermekeknek. Szólt arról is, hogy az idén is több száz ukrajnai gyermek vehetett részt a nyári Erzsébet-táborokban. A központban az államfő egy kis ajándékot adott át az ott lévő egyik gyermeknek.

Szerda délelőtt Novák Katalin először Moshchun településre látogatott, ahol a harcokban elesett ukrán katonákra emlékeztek. Ezen a településen 2022 február végén és március elején nagyon súlyos harcok voltak, amikor az orosz erőket megállították az ukránok.

Ezt követően Bucsába látogatott Novák Katalin. Az államfő lerótta a kegyeletét a kegyetlenül meggyilkolt civil áldozatok előtt.

Novák Katalin ellátogatott Zahalciba is. Ezen a településen a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet vezetésével eddig már egy új konténeróvodát épített, valamint folyamatban van a helyi iskola újjáépítése is.

Délután a magyar államfő részt vesz a Krími Platform ülésén, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytat megbeszélést.

Novák Katalin: Lesz közös jövőnk!

Tizenötmillió magyar ember erejét hoztam el ma önöknek – jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök még kedden, ukrajnai látogatásának első nyilvános helyszínén, a beregszászi Szent Kereszt Felmagasztalása-templomban tartott Szent István napi ökumenikus istentiszteleten. A köztársasági elnök a római katolikus templomban a kárpátaljai történelmi egyházak híveivel együtt emlékezett Szent István királyra. Az ökumenikus istentiszteleten megáldották és megszentelték azt a kenyeret, amelyet Novák Katalin személyesen sütött a nemzeti ünnep alkalmából.

Ünnepi beszédében Novák Katalin emlékeztetett arra, hogy minden nehézség ellenére jó a kárpátaljai magyarokkal együtt ünnepelni. Legutóbb tavaly adventkor gyújtotta meg velük együtt az első gyertyát. „Megköszöntem és most is szeretném megköszönni mindazoknak, akik kitartanak, akik itt vannak, akik építik a közösségeket, és akik vezetik ezeket a közösségeket" – fogalmazott.

Novák Katalin kijelentette, hogy kijevi tárgyalásain el fogja mondani: „Számíthatnak a magyarokra a megtámadottak, a bajban lévők, Magyarország segít." Hozzáfűzte: „Számítunk arra, hogy a magyarok úgy élhetnek itt, Kárpátalján, ahogy ez hozzájuk és Európához méltó." Az Ukrajnában 544 napja dúló háború kapcsán kiemelte, hogy erőt kell gyűjteni, és azért is jött, hogy ebben segítsen. „Tizenötmillió magyar ember erejét hoztam el önöknek ma Beregszászra, Kárpátaljára, Ukrajnába" – húzta alá a köztársasági elnök, és hozzáfűzte: Merítsünk erőt azokból az ukrán barátokból is, akikre lehet számítani.

Novák Katalin reményét fejezte ki, hogy „lesz közös jövőnk, akkor is, hogyha most még nem látjuk az ahhoz vezető utat". Erőt lehet és kell meríteni a „közös, ezeréves történelmünkből, a közösség tagjaiból, a segélyszervezetek munkájából, amelyek a háború első napjától itt vannak és segítenek." Leginkább pedig – mondta – „merítsünk erőt közös, keresztény hitünkből".

A köztársasági elnök a templomot megtöltő hívekkel együtt imádkozott a békéért. Novák Katalin ezt követően megtekintette és megkoszorúzta Szent István király mellszobrát, majd kárpátaljai magyar politikai, egyházi és oktatási vezetőkkel tárgyalt. Az államfő Beregszászon többek között találkozott egy, a háborúban elhunyt katona édesanyjával, valamint helyi nagycsaládosokkal is.