A gyermekek a háború legfőbb áldozatai, és mindent el kell követni, hogy a gyerekek jövőjét ne tegye tönkre a háború – mondta Novák Katalin a Kijevi Platform szerdai ülésén. Felszólalásában rámutatott arra is a magyar államfő, hogy Magyarország több száz ukrán gyerek nyaralását segíti és segíteni fogja a jövőben is.

"Nem kérdés, hogy tiszta beszédre van szükségünk a mostani helyzetben, és jómagam is ennek a pártján állok" – mondta Novák Katalin a Krími Pltatform csütörtöki ülésén. Az államfő Kijevben kifejtette, hogy Magyarország elutasítja Ukrajna orosz invázióját, és a háborús bűnösök ellen megfelelően fel kell lépni. "Kárpátalján volt alkalmam megünnepelni a nemzeti ünnepünket, és azzal az üzenettel jöttem, hogy a magyarok egy sikeres és békés Ukrajnában érdekeltek." Szólt a szerdai bucsai látogatásáról, valamint a zahalci óvoda meglátogátásáról is.

Novák Katalin üdvözölte a Krími Platform mostani állásfoglalását, miszerint az országok szuverenitását és területi integritását tiszteletben kell tartani. Magyarország a nemzetközi szervezetekben, így a NATO-ban és az Európai Unióban továbbra is szolidáris lesz Ukrajnával. Magyarország továbbra is békés megoldás mellett áll. Szót ejtett arról is, hogy hazánk több mint kétmillió ukrán menekültön segített, és a továbbiakban is mindent megad nekik.

Az államfő kifejtette, hogy a gyermekek a háború legfőbb áldozatai. Mindent el kell követni, hogy a gyerekek jövőjét ne tegye tönkre a háború – mondta az államfő. A gyermekek jelentik a jövő szabadságát és a fejlődését. Szólt arról is, hogy Magyarország több száz ukrán gyerek nyaralását segíti és segíteni fogja a jövőben is. "A legfőbb kívánságom, hogy legyen béke a két ország között, és ezen az úton Budapest mindent elkövet a megállapodás érdekében." Beszámolt arról is, hogy éppen ezért a következő napokban Rómába utazik, ahol Ferenc pápával is a jövőbeli béke esélyeiről tárgyal majd.