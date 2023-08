A Lenta egy videót is közzétett, amelyen a repülőgép becsapódása látható:

Az orosz portál arról ír, hogy a balesettel kapcsolatban moszkvai idő szerint 19 óra 29 perckor értesítették a hatóságokat, de a baleset már nagyjából egy órával korábban történhetett. A magánrepülő Jevgenyij Prigozsin cégének a tulajdona volt, Moszkva és Szentpétervár között repült, amikor hirtelen megszűnt a radarkapcsolat.

Úgy tudják, hogy Prigozsin általában egy másik repülőgépet használt, viszont most valami miatt ezen a gépen utazott. A Wagner vezér halálát az orosz Légiközlekedési Hatóság is megerősítette.

A Wagnerhez kapcsolódó oldalak szerint egy orosz rakéta lőtte le a repülőgépet.

A Mash a baleset helyszínéről is közzétett egy videót:

Mint ismert, a Wagner-zsoldosok vezére sikertelen puccsot hajtott végre. Június 23-án több felvételt is közzétett, amelyben erősen bírálta az orosz katonai vezetőséget, egy nappal később pedig csapataival átkelt a határon és elfoglalta Rosztov városát, majd Moszkva felé indult. Nem sokkal ezt követően Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök segítségével megállapodás született, a Wagner-csoport visszafordult Moszkva irányából és kivonultak Rosztovból.

A megállapodás értelmében a lázadásban résztvevő zsoldosok és Jevgenyij Prigozsin ellen is ejtették a vádakat és megengedték számukra, hogy Fehéroroszországba helyezzék át székhelyüket. Sokáig úgy tűnt, hogy nem lesznek komolyabb következményei a lázadásnak. Prigozsin az elmúlt időben többször utazott Szentpétervára, de különböző konferenciákon is felbukkant, valamint zsoldosai továbbra is fontos szereppel bírtak Afrikában

