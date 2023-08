A Közép-Afrikai Köztársaságban, Maliban és Szudánban tárgyalt Jevgenyij Prigozsin, mielőtt Moszkvába ment. A Wagner-vezér az érintett országok vezetőit biztosította arról, hogy továbbra is aktív lesz ezekben az országokban - írta a Wall Street Journal. Prigozsin repülőjének balesete kapcsán továbbra is rengeteg a homály, és azt sem lehet tudni, mi lesz a csoportjának a sorsa a jövőben. Időközben Putyin is üzent.