Az induló gyorsvonat magával rántotta és a bal lába alá került, a vonat pedig levágta. A 90 éves bácsi most kritikus állapotban fekszik a kórházban.

Azt is közölték, hogy nem a peronról próbálkozott, hanem a másik oldalról, a sínek felől. Már azzal is nagy kockázatot vállalt, hogy a sínekre lépett, mivel más vonat is elüthette volna.

Olyan mélyről viszont meglehetősen nehéz fellépni a vagon első lépcsőjére, különösen ilyen idős korban. Ezt ráadásul már az utolsó pillanatban tette, mikor indult a szerelvény - írja a Paraméter.

