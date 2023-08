A Breitbart beszélgetett podcast-műsorban Howie Carr, amerikai jobboldali kommentátorral, többek között a Fox News katasztrofális nézőszámokat produkáló előválasztási vitájával összefüggésben, amelyben kifejtette, mit is gondol jelen állása alapján a Trump-kampányról.

A beszélgetésben ugyan szóba került Vivek Ramaswamy - ahogy fogalmazott - "egész jóra sikerült" vitaszereplése, valamint DeSantis "bénakacsa" kampánya, gondolatmenetében azonban kifejtette:

eljutott a kampány egy olyan pontra, hogy már semmi esélye annak, hogy megakadályozzák Donald Trump újraválasztását.

A beszélgetésben az amerikai közélet légkörét a 2016-os helyzethet hasonlították, valamint a beszélgetés résztvevői elmondták:

Trump egyenes vonalú egyenletes mozgású úton, "siklórepülőként" halad a elnökjelöltség felé vezető úton.

Továbbá hozzátették, jelenleg a bevándorlás kérdését látják a legfontosabb kérdésnek, ami kijelölheti a fontosabb törésvonalat a kampányban.

Ezeket az illegális bevándorlókat a határtól nagyon messze eső államokban is letelepítik, nem csak New York államban, bár ott is, tudjátok, mindig jobban nyomják ezt, hanem például Massachusettsben is, ahol az állam éppen ezen a héten foglalt el egy szállodát Yarmouthban, Cape Codon, tehát egy tulajdonképpen munkásosztálybeli, igaz vannak a felső tízezerből is, de főleg munkásosztálybeli területen (...) Alapvetően kilakoltatták az összes amerikai állampolgárságú bérlőt. A bérleti díjat heti 300 dollárról heti 700 dollárra [106 ezer forintról közel 250 ezer forintra augusztus 28-i árfolyamon - a szerk.] emelték. Ezt egy albérlő sem engedheti meg magának. Mindannyian az utcára kerültek, köztük egy 89 éves asszony is, és most illegális bevándorlókat hoztak be heti 700 dollárért. Átvették az egész szállodát, az amerikaiakat meg kilakoltatták

- hangzott el a beszélgetésben.