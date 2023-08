A közlemény szerint további 53 fókánál azonosították a madárinfluenza tüneteit. A madárinfluenzát okozó H5N1-vírust már korábban kimutatták a térségben talált elpusztult fókákban.

A madárinfluenzás esetek regisztrálása óta az eddigi legnagyobb járvány terjed több kontinensen. A vírust már emlősökben, köztük mosómedvékben, rókákban és nyestekben is kimutatták, és a tudósok szerint nem zárható ki, hogy már emlősök között is közvetlen átvitellel terjedhet a betegség. Ez pedig arra utal, hogy a H5N1-vírus alkalmazkodik az emlősökhöz, tehát akár az emberre is nagyobb kockázatot jelenthet - közölték.

A Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) augusztus elején közzétett jelentése szerint Dél-Amerikában és a Karib-tenger térségében 15 országban észlelték a madárinfluenza megjelenését. Mint írták: a járványok főként a madarak csendes-óceáni vonulási útvonalán törtek ki.

Címlapi képünk illusztráció!