Volodimir Zelenszkij főtanácsadója, Mihail Podoljak nemrég kijelentette, hogy Ferenc pápa az orosz propagandát terjeszti, de emellett kétségbe vonta a kereszténység létjogosultságát is.

Az olasz Corriere della Seranak adott interjújában Podoljak azért kezdte el szidalmazni Ferenc pápát, mert a béke pártján áll. Zelenszkij főtanácsadója emiatt nevezte orosz propagandistának a szentatyát. Podoljak megjegyezte, hogy Ferenc pápa szavait követően azon is el kell gondolkozni, hogy mi az a Katolikus Egyház és mi az a kereszténység.

Kijelenthető, hogy ez még a kijevi rezsimtől is egy kifejezetten aljas lépés, hiszen nem csak Ferenc pápát, hanem a kereszténységet gyalázzák, azért, mert a folyamatos fegyverszállítások helyett a békét szorgalmazzák. Az is egyértelmű, hogy Zelenszkij is osztja főtanácsadója gondolatait, máskülönben Podoljak nem tehetett volna ilyen kijelentéseket egy interjúban.

Mint ismert, Ferenc pápa a kreatív béketeremtést szorgalmazza, vagyis missziója célja az, hogy minden eszközt és teret ki kell használni a béke hálójának szövéséhez, még azokat is, amelyeket a háború elpusztítani látszik.