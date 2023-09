A háborúpárti amerikai nagykövet, David Pressman és a magyarországi baloldal erősítésére váratlanul Budapestre érkezett Jason Crow demokrata kongresszusi képviselő. Feladata nem más, mint hogy a fent említett „csapattal" együttműködve minél nagyobb nyomást helyezzenek a magyar kormányra annak érdekében, hogy hazánk csatlakozzon a háborút és a gazdasági válságot elmélyítő, a béketárgyalásoktól elzárkózó, fegyver- és háborúpárti nyugati fősodorhoz. Miközben Crow tevékenysége azért is elképesztő, mertnem egy esetben adta bizonyítékát nevetséges tudatlanságának is, méghozzá éppen a háborúval kapcsolatban.

A feladat: Magyarországot belerángatni a háborúba

Egyre nyilvánvalóbb, hogy közös célért munkálkodik David Pressman amerikai nagykövet és a hazai baloldal „vezérkara", különösen Gyurcsány Ferenc felesége. Gyurcsánynét a minap berendelte magához Pressman, és – micsoda véletlen – a találkozón váratlanul tiszteletét tette Jason Crow, a háborúpárti demokrata képviselő. Aztán később kiderült: Donáth Annát is magához rendelte Crow.

A meglepetésvendég feladata, eddigi tevékenységével összhangban egyértelmű:

a hazai baloldalt eszközül használva, nyomást gyakorolni a magyar kormányzatra annak érdekében, hogy hagyjon fel békepárti álláspontjával és csatlakozzon ahhoz a nyugati törekvéshez, melyben további fegyverekkel látják el Ukrajnát, ezzel mélyítve a válságot, elnyújtva a háborút, és még súlyosabb gazdasági válságba sodorva Európát. Jegyezzük meg: Pressman nagykövet Budapestre érkezése óta, immár több mint egy éve ezen munkálkodik, sikertelenül.

Crow, ha már „váratlanul" felbukkant, „váratlanul" nyilatkozott is a – Soros György által pénzelt – hazai dollármédiának. Crow olyan állításokat is tett, amelyekre még a legoptimistább háborúpártiak is felkapják a fejüket: miszerint az orosz hadsereg 60 százaléka máris megsemmisült, tehát a fegyverszállítmányok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Ennek nagyjából annyi lehet a valóságtartalma, mint annak a kijelentésének, hogy az Oroszország elleni szankciók működnek, és még újabbakat is követelt. Vagyis semennyi.

A szankciókba Európa gazdasága lassan belerokkan. Az Egyesült Államokból ez nyilván másképpen látszik: Amerika fittyet hány a szankciókra, azokból csak profitál, miközben szemrebbenés nélkül tovább üzletel Oroszországgal.

A Politico arról számolt be, hogy Crow-val az élen több képviselő is levelekben kérte Bidentől, hogy további fegyvereket, lőszereket, rakétákat, tankokat és F–16-os vadászgépeket küldjenek Ukrajnának, az Oroszország elleni harcukat támogatandó. Crow figyelmét elkerülhette, hogy a nyugati fegyverekkel támogatott ukrán ellentámadás hónapok óta nem képes sikereket elérni, csak – zömében ukrán – emberéletek ezreit követeli. A demokrata politikus a háborús propaganda hirdetése közepette nem beszél arról sem, hogy – például – az ukránok megsegítésére küldött amerikai Bradley tankok korszerűsége és használhatósága messze alulmarad az oroszok által használt, hasonló kaliberű harci járműveknek.

Beszédes az is, hogy míg további fegyverekkel árasztaná el az ukrán frontot, csatatérré változtatva akár Európát is, aközben az Egyesült Államokban a fegyvertartás ellen harcol.

Kijevig ment Zelenszkij kívánságlistájáért

Jason Crow úgy tűnik, nagy kedvelője a váratlan látogatásoknak.

Meglepetésszerű találkozóra érkezett ugyanis tavaly Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz Kijevbe, mások mellett az akkori házelnök, Nancy Pelosi társaságában. Crow a látogatást követően – az amerikai hadsereg veteránjaként, a képviselőház hírszerzési és fegyveres szolgálatokkal foglalkozó bizottságának tagjaként – leplezetlenül kijelentette, hogy

a Zelenszkijjel folytatott találkozó középpontjában „a fegyverek, a fegyverek és a fegyverek" álltak. Úgy fogalmazott: biztosítaniuk kell, hogy az ukránok rendelkezzenek mindazzal, amire csak szükségük van a győzelemhez. A Politico szerint ezen a találkozón az ukrán elnök egy részletes kívánságlitát is nyomott Crow-ék kezébe..

Crow méltatta egyúttal, az ukránok „vadságát", „heves büszkeségét", „harckészségét". Elárulta azt is, hogy Zelenszkijjel és magas rangú ukrán tisztviselőkkel folytatott több mint háromórás megbeszélésük során a téma az volt, hogy az Egyesült Államok hogyan tudna fejlettebb fegyvereket szállítani, kiképezni az ukrán hadsereget, „amikor a háború a következő szakaszába lép". Azt is mondta, alig várja, hogy visszatérjen Washingtonba, és megkezdhesse a munkát mindezek – a 33 milliárd dolláros fegyverzeti támogatás – érdekében.