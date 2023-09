Interjút adott Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter a Frankfurter Allgemeine Zeitung német napilapnak, amiben több témát is érintettek, köztük beszélt az EU menekültügyi politikájáról, Ukrajnáról, de az Oroszország elleni szankciók is szóba kerültek. A külügyminiszter kiemelte, hogy az orosz cégek még mindig működnek Ausztriában és Németországban is, az osztrákok pedig nagy mértékben függnek az orosz gázszállítástól, hiszen még mindig az import fele érkezik Moszkvából. Az ország teljes energiaszükségletének 12 százalékát fedezi az orosz gázszállítás.