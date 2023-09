Larry Johnson volt CIA-elemző nemrég egy interjú során arról beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök rendhagyónak számít Európában, mivel keresztény, konzervatív és mert nem akarja megnyitni a határokat a beáramló illegális migránsok előtt. Szerinte éppen ezért az Egyesült Államok és más európai országok azon dolgoznak, hogy eltávolítsák a hatalomból. Johnson egyértelműen kijelentette: az Egyesült Államok beavatkozott a 2022-es magyar választásokba. Johnson nemcsak magasrangú CIA-tiszt volt, de az idősebb Bush elnöksége alatt egy terrorizmusellenes külügyi hivatal igazgatóhelyettese is.

Johnson megjegyezte, hogy miközben óriási botrányt csináltak a demokraták az Egyesült Államokban 2016-ban arra hivatkozva, hogy az oroszok megpróbáltak beavatkozni a választásba (amit később egy vizsgálat cáfolt), 2022-ben az Egyesült Államok aktívan beleavatkozott a magyar választásokba annak érdekében, hogy eltávolítsák Orbán Viktor miniszterelnököt a hatalomból.

A korábbi CIA-elemző szerint az Egyesült Államoknak nem tetszik, hogy Orbán Viktor konzervatív, keresztény és migrációellenes politikát folytat, ezért akarják leváltani. Ezen céljuk érdekében attól sem riadnak vissza, ha a baloldalt - a törvényeket megszegve - pénzzel támogatják.

Johnson arról is beszélt, hogy Orbán Viktor jól érti az oroszokat, miközben a Nyugat egyáltalán nem érti. A Nyugat továbbra is úgy értelmezi, hogy Vlagyimir Putyin személyi kultuszt épített ki Oroszországban, és csak ennek köszönhetően képes hatalomba maradni. Úgy gondolják, hogy ha elég oroszt ölnek meg a Donbaszban és más helyeken, akkor az belföldi politikai nyugtalanságot vált ki, és ezzel megszabadulnak Putyintól.

Nem látják, hogy Putyin a manifesztációja azoknak a gyökereknek, amelyek Oroszországot a történelmükhöz kötik

- mondta.

Szerinte Orbán Viktor ezt próbálja megértetni. A Nyugaton viszont továbbra is fantáziavilágban élnek, nem tudják megérteni az orosz kultúrát, és azt sem, hogy mi valójában Oroszország.

Johnson gyakorlatilag az interjú során beismerte, hogy az Egyesült Államok aktívan beleavatkozik a magyar választásokba annak érdekében, hogy a baloldal kerüljön hatalomra, és ezáltal egy migrációpárti, vallásellenes, liberális kormány irányítsa az országot. Arról is szólt, hogy nemcsak a CIA, hanem az amerikai kormány is nyíltan támogatja ezt a tervet, pénzzel is.

Ismert, hogy a baloldal a 2022-es választásokra készülve tömérdek mennyiségű pénzt kapott illegálisan az Egyesült Államokból. A guruló dollárok segítségével akarta a demokraták által irányított Amerika elérni azt, hogy Magyarországon számukra kedvező politikai változások mennének végbe, vagyis a mostani konzervatív, keresztény és családcentrikus kormány megbukjon. Arról, hogy miként kerültek a guruló dollárok a baloldalhoz, ITT írtunk részletesen.