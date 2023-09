A lap közölte, hogy az ügyészség szerint január és június vége között mintegy 519 ezer menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be ezekben az országokban, amely becslésük szerint "a jelenlegi tendenciák alapján a kérelmek száma az év végére meghaladhatja az 1 milliót is". Hozzátették, a kérelmek többségét magukat szíriainak, afgánnak, a venezuelainak, a töröknek és a kolumbiainak mondó személyek adták be.

A legtöbb kérelmet 2015-2016-ban adták be: azokban az évekbe 1,2-1,3 millió érkezett be, Ezeknek a száma 2022-ben már ismét 994 945-re emelkedett meg.

A legtöbb kérelmet Németországban nyújtották be (30%). Ez majdnem kétszer annyi, mint Spanyolországban (17%) és Franciaországban (16%).

Az AUEA rámutatott, a migránskérelmek megnövekedett száma miatt számos európai ország "nyomás alatt van a kérelmek feldolgozása miatt", mivel a döntésre váró ügyek száma 34%-kal nőtt meg 2022-hez képest.

A lap megjegyzi, hogy mintegy 4 millió ukrán menekült tartózkodik az Európai Unióban ideiglenes védelmet élvezve.