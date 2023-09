Most egy új dal, a "Szomorú Vasárnap" is bekerült a koncertprogramba.

Seres Rezső, magyar zeneszerző és zongorista 1933-ban zenésítette meg Jávor László költő szövegét, mely világszerte ismertté vált. A dal eredeti címe 'Vége a világnak' volt, az első világháború okozta kétségbeesésről szólt és az emberek vétkeivel kapcsolatos, majd csendes imában végződik.

A világhírű Mandoki Soulmates 30 éve sikert- sikerre halmoz, a tehetséges művészek, a minőségi, igényes zene és Leslie Mandoki a védjegyük.

Idén a budapesti és a kolozsvári koncerteket követően Hamburgban, Berlinben, Münchenben, Drezdában is teltáz előtt elsöprő, tomboló sikert tudott maga mögött a Mandoki Soulmates.

A legnagyobb helyszíneket töltötték meg, mint például a Circus Krone-t Münchenben, ahol többek közt a nagy legendák, a Rolling Stones, Frank Zappa, és Beatles is játszottak.

A Mandoki Soulmates koncertek mindig mély nyomot hagynak maguk után, hosszú percekig tartó ovációk és az álló taps megszokott már a lelkitársak életében, ahogy az is, hogy a közönség egyhangúan követeli a ráadást.

Az életben nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a jól megtervezett dolgokba ragadva éljünk, hanem engedjük, hogy a spontaneitás is szabadon áramoljon a mindennapjainkban. Nem sokkal a budapesti koncertünk előtt, pont egy vasárnap este, beugrottunk egy csodálatos magyar étterembe Till Brönerrel, aki amellett, hogy zenésztársam, jóbarátom is. Ő az egyik legsikeresebb és ismertebb német zenész a nemzetközi porondon.

A VW-Audi-Porsche Csoport CEO vezetője, Dr. Herbert Diess barátom is csatlakozott hozzánk, aki nagy tisztelője a magyar kultúrának és gasztronómiának.

Zárás után Csicsó, akit korábban még Szakcsi Lakatos Béla barátom és mentorom mutatott be, eljátszotta nekünk a "Szomorú Vasárnap" című dalt cimbalmon. Amikor megszólalt a muzsika, a múlt, a jelen és a jövő egyetlen kontinummá olvadt. Az élet színei, a boldogság és a bánat pillanatai életre keltek, akkor és ott....életünk színes palettájának egyik legszebb ecsetvonásává vált ez a zenei élmény.

Mélyen megérintett... nem volt kérdés számomra, hogy a Szomorú Vasárnapnak ott a helye a műsorunkban. Budapesten, Kolozsváron, Hamburgban, Berlinben, Münchenben, Drezdában is megszólalt már, ahol óriási siker volt, a jó hír az, hogy a közönség is pontosan úgy imádja, ahogy mi zenészek is. Leipzigben is, a turné további állomásán is játszani fogjuk"- mondta Leslie Mandoki.

"Ez a magyar dal is elképesztő, minden hangjegynek értelme van... zenei időkaput nyitott bennem is, innentől kezdve örökre velünk marad."-Till Brönner

A koncerteken egy másik dalpreimert is bemutattak "Devil's Encyclopedia" címmel, ami nem csupán egy remek zenei alkotás, hanem egy igazi komoly politikai nyilatkozat is egyben.

A Mandoki Spoulmates a béke hírnöke, az emberi lelkiismeret szószólója, zenei állásfoglalás az aktuális antiszemitizmussal szemben egy emberségesebb világért.