Vírusként terjedt el az Instagramon az a vasárnap este megosztott videó, melyen egy Texasban élő nő beszélt arról, hogy

egy férfi téglával dobta meg az arcát, miközben egy tucatnyi másik ember tétlenül végignézte az egészet,

ahelyett, hogy bármit is tettek volna.

Ez az ember egy téglát vágott hozzám mert nem adtam meg neki a telefonszámomat, miközben a többiek csak nézték.

- mondta a Rho Bhase nevű nő a felvételen.

A nő nem adta fel, kiabálni kezdett a tömeggel:

"Viselkedjetek már úgy, mint egy férfi, és tegyetek valamit! Miért hagyja mindenki, hogy téglával dobáljon egy idegen?

A tömeg azonban meg sem mozdult, sőt, még azt is végig nézték, ahogy a támadó beszáll az autójába és elhajt, miután arcon dobta a nőt.

"Hogyan gondolhatják, hogy ez így rendben van?"

- kérdezi a nő a videóban?

A következő videóban Rho kórházi ruhát viselt, arcán egy hatalmas dudor van.

Az utolsó videóban, melyet a nő megosztott, elmondta, hogy agyrázkódással kezelték, majd 12 óra letelte után hazaengedték. Kiderült az is, hogy

a sérülés eredményeképp egy hétig nem tud szilárd ételt rágni.

A nő barátnője, Kiara Davis szintén megerősítette, hogy a közelben lévő férfiak csak tétlenül bámészkodtak, és még mentőt sem hívtak hozzá.

"Roda egy egyedülálló anya, aki egyetemen tanul. Egy gyönyörű és jólelkű nő, aki mindig segít másoknak. A borzalmas támadás miatt, amelynek áldozata lett, most fizetne kell a kórházi kezelés költségeit, a terápiát, és sok időbe fog telni az is, amíg mentálisan és fizikailag helyrejön annyira, hogy képes legyen újra tanulni, dolgozni, és gyereket nevelni. Sajnos, azon az éjjelen senki nem lépett oda hozzá, hogy segítsen. Ezért most kell összefognunk, és segítenünk neki, hogy minél hamarabb meggyógyuljon"

- írta Kiara az általa létrehozott támogatói oldalon.

Egy keddi frissítésben Kiara megköszönte az adományozóknak, hogy segítettek Roda számláinak kiegyenlítésében, és hozzájárultak a gyógyulásához. Azt is leírta, hogy bár lassan, de javul az állapota, szakemberekhez jár, és folytatni fogja tanulmányait is - írja a Mirror.