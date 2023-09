Teljesen megbukott az ukrán nyári ellentámadás, mivel az elmúlt hónapokban csupán pár lakatlan falut sikerült elfoglalnia a nyugat által is támogatott erőknek. A kudarcos ellentámadás hatalmas veszteségeket okozott az ukrán erőkben, ezért már a nőket is elkezdték behívni. Időközben az ukrán gazdaság továbbra is csődben van, csak a nyugati hiteleknek köszönhetően tud életben maradni az ország.

Trent Maul, az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) elemzője elismerte, hogy Washington alábecsülte az orosz erőket az ukrán ellentámadás előtt – jelentette az Economist. Maul elismeri, hogy amerikai és ukrán tisztviselők nem mérték fel Oroszország védelmi erőinek mélységét, és azt, hogy Ukrajna számára mennyire nehéz lenne páncélozott járművekkel »áthatolni« – írta a lap. Ugyanakkor az elemző úgy véli, hogy az orosz erők erődítményeinek nagy része még mindig sértetlen – számolt be a Magyar Hírlap.

Az ukrán ellentámadás június 4-én kezdődött. Kijev a NATO által kiképzett, nyugati felszereléssel, köztük a nagy nyilvánosságot kapott Leopard harckocsikkal felfegyverzett dandárokat vetett be a harcba. Az eddig információk alapján csupán pár teljesen lakatlan falut sikerült az ukrán erőknek visszaszereznie az oroszoktól.

Teljes gazdasági összeomlás

Az ukrán hadsereg és gazdaság állapotát jól mutatja, hogy egy friss adat szerint Ukrajna költségvetése csak a hadikiadásokat tudja önerőből fedezni, minden egyebet a kijevi vezetés nemzetközi partnerei segítenek finanszírozni. Az ukrán költségvetés az idén rekordnagyságú, 38 milliárd dolláros (13 ezer milliárd forint) hiánnyal számol. Volodimir Zelenszkij elnök reményét fejezte ki, hogy a Nyugat segít fedezni a szükséges kiadásokat. Denisz Smihal miniszterelnök júliusban arról számolt be, hogy a kijevi vezetés partnerei az év eleje óta 23 milliárd dollárral járultak hozzá a költségvetési hiány csökkentéséhez. Danyijila Hetmancev, az ukrán parlament (Verhovna Rada) pénzügyi bizottságának vezetője azt is elismerte, hogy Ukrajna csakis nyugati partnereinek hozzájárulásával dönthet a rendelkezésére bocsátott források felhasználásáról.

Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter korábban közölte, hogy továbbra is bizonytalan a jövő évi ukrán költségvetés, tekintettel arra, hogy a védelmi kiadások nem lesznek alacsonyabbak az ideinél. Rusztem Umerov új védelmi miniszter pedig szerdán közölte, hogy míg az állami kiadások összesen 3 billió hrivnyát (30 ezer milliárd forint) tesznek ki, addig a hadikiadások 1,6 billiót (16 ezer milliárd forint).

Már a nőket is viszik a frontra

Az ukrán hadsereg kimerülő emberi erőforrását jól mutatja az is, hogy az orvosi végzettséggel rendelkező nőknek október 1-től jelentkezniük kell a területi toborzóközpontokban, és katonai nyilvántartásba kell vétetni magukat, amire a mozgósítási tartalékok ellenőrzése céljából van szükség – adta hírül az Karpat.in.ua hírportál. A jelentés szerint Volodimir Fityo, az ukrán fegyveres erők szárazföldi erői sajtószolgálatának a vezetője egy televíziós műsorban elmondta: az orvosnőknek október 1-től jelentkezniük kell a területi toborzási és szociális támogatási központokban és nyilvántartásba kell vétetniük magukat – állította.

„A nőket orvosi vizsgálatnak vetik alá. Megállapítják a katonai szolgálatra való alkalmasságuk fokát. Ilyen eljárásra azért van szükség, hogy tisztázzák az ukrajnai egészségügyi dolgozók mozgósítási forrását" – magyarázta Volodimir Fityo, aki szerint már elegendő számú egészségügyi személyzet van az ukrán fegyveres erőknél. A Legfelső Tanács 2022 októberében törvényt fogadott el a nők önkéntes katonai nyilvántartásba vételéről – emlékeztetett a portál.

Beismert kudarc

Az ukrán ellentámadás célja egyébként az lett volna, hogy még idén elérjék az Azovi-tengert, de ebből semmi sem lett. A legfrissebb adatok szerint is csupán pár kilométert haladtak előre. Ráadásul ezzel párhuzamosan orosz támadás is indult a front északi részén. Ukrajna miniszterelnöke szerint a kijevi csapatok előrehaladnak az oroszok elleni támadásban.

AZ UKRÁN SEREG TÖBB FALUT IS VISSZA TUDOTT FOGLALNI, A JELENTŐSEBB VÁROSOK KÖZÜL AZONBAN EGYET SEM.

Múlt héten már amerikai tisztviselők is aggodalmukat fejezték ki, mert lassan halad előre az ukrán haderő, ezzel kapcsolatban a stratégiájukat is kritizálták.Hanna Maliar, a védelmi miniszterhelyettes pénteken arról beszélt, hogy a kijevi katonák a zaporizzsjai fronton áttörték az orosz védelem első vonalát,

AZONBAN FELHÍVTA ARRA IS A FIGYELMET, HOGY EGY SOKKAL ERŐSEBB OROSZ VÉDELEMMEL TALÁLTÁK SZEMBEN MAGUKAT A MÁSIK OLDALON.

Hatalmas veszteségek

Érdemes felidézni az ellentámadással kapcsolatban azt is, hogy „Ukrajna ellentámadása: Kész vagyok meghalni... a srácok 90 százaléka meg is fog halni" címmel közölt cikket a The Times. A lap szerint az ukrán katonák elmondták, hogy egységük, amelyet azért vetettek be, hogy „megfordítsa a déli fronton a helyzetet", már állományának 75 százalékát elvesztette. A különböző katonai egységekhez beosztott orvosok szerint a halálos áldozatok száma négy számjegyű számokban mérhető.

Az ukrán katonák azon tűnődnek, hogy mi az ára az ilyen hadműveleteknek, tekintve az eredményt a földdel egyenlővé tett kis falvak elfoglalásának formájában.

Amikor azt hallom, hogy itthon vagy külföldön a kanapén ülők azt mondják: Ó, az ukrán hadseregnek már vannak Bradley-jei és Leopárdjai, most megmutatják az oroszoknak, hogy mi a helyzet... ilyenkor ökölbe szorul a kezem.

Bárcsak idejöhetnének, és láthatnák a harcunk valóságát" – idézte a lap egy ukrán katona szavait, aki szerint ezek a harcjárművek mindaddig hasznosak, amíg aknára nem futnak. Ezek után megrekednek, és az orosz tüzérség teljesen megsemmisíti az ukrán csapatokat.