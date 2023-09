Ahogy a világ nagy operaházai is, a New York-i Metropolitan is úgy reklámozza saját magát - teljesen érthetően - , hogy egy-egy évad legnépszerűbb előadásának legismertebb részleteit megjeleníti, amiben természetesen nagy énekesek szerepelnek. Így tett néhány évvel évvel ezelőtt tehát a Met-nek rövidített nagy operaház is. A Don Pasquale legismertebb részletét, az úgynevezett hadarós duettet tették közzé. Az egyik énekes a címszerep leghíresebb alakítója, Ambrogio Maestri, a másik pedig a bonyodalmakat irányító másik főszereplő, a magyar világsztár: Molnár Levente.