Pusztán jó intézkedéseket szeretett volna elérni, amelyek Ausztria hasznára válnak; ezért küzdött az illegális migráció ellen, az eladósodás ellen, a reformokért, a családok megerősítéséért - nyilatkozta a PestiSrácok.hu-nak Sebastian Kurz, Ausztria korábbi kétszeres kancellárja, üzletember Bécsben, a róla szóló portréfilm bemutatója után. Leszögezte: továbbra is meggyőződése, hogy "a féktelen illegális migráció hatalmas problémát okoz Európának. Az államoknak igenis meg kell határozniuk, hogy kit engednek be és kit nem".

Sebastian Kurz a PestiSrácok.hu-nak akként nyilatkozott: ha az államok meg is engedik a bevándorlást, „csak olyanokat szabad beengednünk Európába, akik gazdagítják és erősítik országainkat és nem olyanokat, akik ennek az ellenkezőjét teszik". Hozzátette: ebben továbbra sem változott a véleménye.

Szerda este Bécsben mutatták be az egykori osztrák kancellár életéről szóló filmet, „Kurz – der Film" címmel. A mozi – melyre a PestiSracok.hu is meghívást kapott - óriási sikert aratott. A portál tudósítója szerint az eseményen egyértelművé vált, hogy tömegek várják vissza a politikába a 37 éves politikust.Izgalmas hónapok elé néz az osztrák filmipar: két hét múlva egy másik mozifilm, a „Projekt Ballhausplatz" is a vásznakra kerül, ami szintén Kurz életét vetíti a nézők elé, csak kevésbé hízelgő módon.

Jan Ledochowski, az osztrák kereszténydemokrata platform elnöke a PS-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: Kurz többször is nyilvánosan kijelentette, hogy nem áll szándékában újra aktívan politizálni, ugyanakkor nem szabad elsiklani afelett, hogy a társadalmi többség egyértelműen igazságtalannak tartja korábbi lemondásra kényszerítését és nagyon sokan bíznak a visszatérésében.

Az Osztrák Néppárt válaszút előtt áll: el kell dönteni, hogy jövőre újra a szélsőbaloldali zöldekkel szövetkeznek-e, vagy visszatér a markánsan jobboldali kormányzást ígérő néppárti-szabadságpárti szövetség.

A PestiSrácok.hu interjúja itt megtekinthető.