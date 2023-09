A jógázók éppen relaxációs szakaszban voltak, amiből a külső szemlélő csak annyit látott, hogy egy csomó ember mozdulatlanul fekszik a sötétben - írta a portál.

A szemtanú azt hitte, halottak, hívta a rendőrséget, akik öt autóval vonultak ki a helyszínre, a lincolnshire-i Chapel St Leonardsban található Északi-tengeri Obszervatóriumhoz.

Millie Laws jógatanár később azt mondta, hogy az órának ebben a szakaszában a résztvevők be vannak takarva, a szobában sötét van, csak kis teamécsesek adnak fényt, ő pedig közöttük sétált. A bejelentő, miután bekukucskált az ablakon, azt hitte, valamiféle rituálé zajlik, és az emberek már halottak. Lawshoz is eljutott a hír, hogy tömeggyilkosnak hiszik, amit valamennyire viccesnek is talált. A rendőrség megerősítette, hogy senkinek sem történt baja, így eljárás sem indítottak.

