A floridai legújabb víznyelő 15 méter széles és 3 méter mély és egy magánterületen található. A víznyelő nem jelent veszélyt a közeli úttestre vagy a házakra.

Az előző víznyelő a térségben a jelentések szerint 22 méter széles volt. Akkoriban a tisztviselők úgy vélték, hogy ez összefüggésben lehet egy, a helyszínen fúrt kúttal. A lyukat betömték, és a növényzet növekedése miatt már nem látható - számolt be a The Ledger of Lakeland.

A két víznyelő közül a kisebbet pénteken jelentették, és várhatóan szombaton a földtulajdonos betemetteti.

Sinkhole, 50 feet wide, forms in same Florida area as 75-foot sinkhole months earlier https://t.co/fizhyyLDmb — Fox News (@FoxNews) September 11, 2023

A területen a tervek szerint több lakóházat fognak építeni, azonban az egyik lakos szerint a terület veszélyes, nem szabadna építkezni ott - írja a Fox News.