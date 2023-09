Ahogy arról az Origo korábban beszámolt , szombatra virradóra óriási földrengés történt Marokkóban. A rabati geológiai központ arról számolt be, hogy a 7-es magnitúdójú rengés epicentruma az ország középső részén fekvő Al-Hauz tartományban volt, a turistaváros Marrákestől délnyugatra.

Ismét emelkedett a több mint hat évtized óta történt legsúlyosabb marokkói földrengés halálos áldozatainak a száma. A legutóbbi jelentések még 2012 halottról számoltak be, a legfrissebb információk szerint ez

a halálos áldozatok száma 2122-re emelkedett, és 2421 ember megsérült

- jelentette az állami televízió.

A rengés epicentruma 72 kilométerre délnyugatra volt Marrákestől. Az Egészségügyi Világszervezet szerint több mint 300 ezer embert érintett a katasztrófa.

A segélyszervezetek dolgozóinak nagy kihívást jelent, hogy elérjék a legsúlyosabban érintett falvakat a Magas-Atlasz hegyvonulat távoli és nehezen megközelíthető településein. Sok ház vályogtéglából és fából épült, így az épületek könnyen összedőltek.

A marokkói kulturális örökséget is hatalmas károk érték. Legutóbb a helyi média egy történelmi jelentőségű 12. századi mecset összeomlásáról számolt be. A rengés az UNESCO világörökség részét képező Marrakech óvárosának egyes részeit is megrongálta.

Moulay Brahimban, egy Marrákestől 40 km-re délre fekvő faluban a lakosok elmondták, hogy

puszta kézzel ásták ki a halottakat a romok közül.

A mentési munkálatok segítésére mozgósított hadsereg sátrakat állított fel a hajléktalanok számára. Mivel a legtöbb üzlet megsérült vagy bezárt, a lakosok nehezen jutottak élelemhez és ellátmányhoz.

A 36 éves Yassin Noumghar a víz-, élelmiszer- és áramhiányra panaszkodott, és elmondta, hogy eddig kevés kormányzati segítséget kapott.

Még mindig várunk a sátrakra. Még nem kaptunk semmit - mondta Mohammed Nejjar, egy munkás, aki takaróját hajtogatta egy fadarabokból épített ideiglenes menedékhelyen.

Kaptam egy kis ételt, amit egy férfi ajánlott fel, de a földrengés óta ez minden. Egyetlen nyitott boltot sem lehet itt látni, és az emberek félnek bemenni, nehogy a tető leomoljon.

Spanyolország közölte, hogy 56 rendőr és négy keresőkutya érkezett Marokkóba, míg egy második, 30 fős és négy kutyából álló csapat már úton van oda. Nagy-Britannia vasárnap 60 kutató-mentő szakembert és négy kutyát, valamint egy négyfős orvosi csoportot küldött. Katar szintén közölte, hogy kutató-mentő csapata megindult Marokkóba. Az Egyesült Államok, Franciaország és Törökország szintén készen áll a segítségnyújtásra.

Marokkó háromnapos gyászt hirdetett - írja a Reuters.