Legalább 150 ember meghalt a Daniel vihar által okozott áradások miatt Líbia keleti részén, Dernában, Dzsabal el-Ahdar tartományban és al-Mardzs külvárosában - mondta az AFP francia hírügynökségnek Mohamed Maszúd, a bengázi székhelyű párhuzamos végrehajtó hatalom vezetőjének szóvivője. Korábban 25 halottról számoltak be az illetékesek.

A tripoli kormány ügyvezető miniszterelnöke, Abdulhamid Mohammed Dbeibah vasárnap bejelentette, hogy az állami intézményeket a károk és az áradások miatt a keleti városokban kialakult helyzet sürgős kezelésére utasította.

A Daniel vihar, amely a múlt héten Görögországra, Törökországra és Bulgáriára is lecsapott, több líbiai nagyvároson, köztük Bengázin, Beidán, al-Mardzson és Dernán is átsöpört. A még hétfőn is tomboló vihar miatt a hatóságok vészhelyzetet jelentettek be, az iskolák és a boltok bezártak, kijárási tilalom lépett életbe.

Líbia négy nagy olajkikötőjét - Rász-el-Unúf, ez-Zuveitína, Brega és esz-Szidr kikötőit - már szombat estétől három napra lezárták. Az ENSZ líbiai kirendeltsége közölte, hogy sürgős segélyt biztosítanak a helyi és országos mentési munkálatok támogatására.

A líbiai kormányhadsereg szóvivőjének közlése szerint hét katona eltűnt.

Címlapi képünk illusztráció!