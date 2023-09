Már Volodimir Zelenszkij is kénytelen volt elismerni, hogy az ukrán ellentámadás hatalmas bukás. Az Ukrán Fegyveres Erők ellentámadásának nem lesz happy endje, mert túl sok ukrán katona hal meg – mondta az elnök hétfőn. Hasonlóan nyilatkozott Kirilo Budanov, az ukrán titkosszolgálat vezetője is, aki közölte, hogy az ellentámadás előrehaladása sokkal lassabb, mint várta, és nehéznek minősítette a jelenlegi helyzetet. Az elmúlt hetekben már a háborúpárti nyugati sajtó többsége is arról írt, hogy az ellentámadás megbukott, és új stratégiára lesz szüksége Kijevnek. Richard Kemp, a brit hadsereg egykori tisztje szerint „az idő fogytán van Ukrajna számára", és a több mint másfél éve dúló háború után már nem az a kérdés, hogy a nyugati szövetség meginog-e, a kérdés inkább az, hogy mikor. Kemp cikke szerint már arra kell készülni, hogyan akadályozzák meg az oroszok újabb területszerzését, amit 2014 után nem sikerült. Vagyis: hogyan kössenek jó békét.

Ukrajna ellentámadása megakadt. A Nyugatnak fel kell készülnie a megaláztatásra – írja cikkében a Telegraph. Richard Kemp ezredes, a brit hadsereg egykori tisztje cikkében hangsúlyozta, "nem ismétlődhetnek meg azok a külpolitikai hibák, amelyek Putyin 2014-es krími területrablását követték". Kemp szerint „az idő fogytán van Ukrajna számára". A több mint másfél éve dúló háború után már nem az a kérdés, hogy a nyugati szövetség meginog-e, a kérdés inkább az, hogy mikor - írta a Mandiner.

Az egykori tiszt arra is kitért, hogy bár Franciaország és Németország „sok jó hangot ütöttek meg" és katonai felszerelést szállítottak a háború sújtotta országnak, vonakodó partnerek voltak. „Vezetőik, gyakran úgy tűnt, hogy jobban érdekeltek abban, hogy Vlagyimir Putyin számára »kitérőt« találjanak, mint abban, hogy kiűzzék erőit Ukrajnából. Az orosz energiától való függőség mellett

a nyugat-európai politikai osztályok pacifista ösztöne is a fegyveres erők elhanyagolásához és az eszkalációtól való félelemhez vezetett"

– fogalmazott.

Egyre kevesebben támogatják Ukrajna felfegyverzését

Az európai és az amerikai közvélemény-kutatások szerint a Kijevnek nyújtott katonai támogatás támogatottsága egyre csökken, és egy nemrégiben készült felmérés szerint az amerikaiak kevesebb mint 50 százaléka támogatja a további finanszírozást. Ez legalábbis részben tükrözi az ukrán ellentámadás lassú előrehaladását, amely eddig csak korlátozott eredményeket hozott. Kemp cikkében arra is felhívja a figyelmet, hogy a nyugati katonai elemzők és a média arra számított, hogy Kijev idén nyáron megismétli a tavaly őszi markáns győzelmeit Harkivnál és Herszonnál. „Most az emberek azon tűnődnek, hogy vajon mennyit kapnak a pénzükért, és hogy az országaik által eszközölt jelentős befektetések valaha is mutatnak konkrét hozadékot" – ismertette a jelenlegi közhangulatot.

Az ezredes a cikk végén leszögezte, hogy ha a Nyugat nem találja meg a módját annak, hogy segítsen Ukrajnának véget vetni a területének Oroszország általi megszállásának, akkor határozott intézkedéseket kell terveznie másnapra, ahelyett, hogy egyszerűen megismételné azokat a hibákat, amelyek Putyin 2014-es krími területrablását követték, és közvetlenül a 2022-es invázióhoz vezettek.

Más is súlyos kudarcról ír

A narratíva sulykolása csupán gátolja Ukrajnát abban, hogy levonja a következtetéseket és egy új győzelemelméletet fogalmazzon meg - írta legújabb bejegyzésében Robert C. Castel. Az izraeli biztonságpolitikai szakértő szerint az ellentámadás erőltetése és a krími rajtaütések látványpéksége helyett Ukrajnának egy saját Szurovikin-vonalba kéne befektetnie.

Az egy maroknyi jelképes ATACM rakétacsomag helyett pedig aknák, tüzérségi gránátok és légvédelmi eszközök tömegére lenne szüksége. És főleg időre, hogy jobban kiképzett csapatokat vethessen harcba jövő tavasszal.

Külön tragédia, hogy azok, akik ezeket kiképeznék és harcba vezetnék, most pusztulnak el az orosz védelmi vonalakon. És miért? Csak azért, hogy egy újabb gyalogsági futóárokra 100 méterrel délebbre rá lehessen fogni, hogy ez a sokadik orosz védelmi vonal - zárul a bejegyzés.

Zelenszkij beismerése

A mostani helyzet kapcsán érdemes megjegyezni, hogy már maga Zelenszkij is elismerte, hogy az ellentámadás nem hozott eddig sok sikert. Az Ukrán Fegyveres Erők ellentámadásának nem lesz happy endje, mert túl sok ukrán katona hal meg – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a háborúpárti CNN-nek. Mindannyian sikert akarunk, happy endet (...) Ez az ellentámadásra vonatkozik. Ez nem egy film happy enddel, nem lesz happy end, sok embert vesztettünk – ismerte el az interjúban.

Kirilo Budanov pedig közölte, hogy az ukrán fegyveres erők télen is folytatják az ellentámadást, és hangsúlyozta, hogy a "hideg, nyirkos és sáros körülmények között nehezebb lesz harcolni". Az ukrán titkosszolgálat vezetője szerint Kijev több irányba is folytatja majd a támadásokat. Egyúttal azt is elismerte, hogy az ellentámadás előrehaladása lassabb volt, mint várta, és nehéznek minősítette a jelenlegi helyzetet.

Alábecsülték?

Trent Maul, az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) elemzője elismerte, hogy Washington alábecsülte az orosz erőket az ukrán ellentámadás előtt – jelentette az Economist. Maul elismeri, hogy amerikai és ukrán tisztviselők nem mérték fel Oroszország védelmi erőinek mélységét, és azt, hogy Ukrajna számára mennyire nehéz lenne páncélozott járművekkel »áthatolni« – írta a lap. Ugyanakkor az elemző úgy véli, hogy az orosz erők erődítményeinek nagy része még mindig sértetlen – számolt be a Magyar Hírlap.

Az ukrán ellentámadás június 4-én kezdődött. Kijev a NATO által kiképzett, nyugati felszereléssel, köztük a nagy nyilvánosságot kapott Leopard harckocsikkal felfegyverzett dandárokat vetett be a harcba. Az eddigi információk alapján csupán pár teljesen lakatlan falut sikerült az ukrán erőknek visszaszerezniük az oroszoktól.

Teljes gazdasági összeomlás

Az ukrán hadsereg és gazdaság állapotát jól mutatja, hogy egy friss adat szerint Ukrajna költségvetése csak a hadi kiadásokat tudja önerőből fedezni, minden egyebet a kijevi vezetés nemzetközi partnerei segítenek finanszírozni. Az ukrán költségvetés az idén rekordnagyságú, 38 milliárd dolláros (13 ezer milliárd forint) hiánnyal számol. Volodimir Zelenszkij elnök reményét fejezte ki, hogy a Nyugat segít fedezni a szükséges kiadásokat. Denisz Smihal miniszterelnök júliusban arról számolt be, hogya kijevi vezetés partnerei az év eleje óta 23 milliárd dollárral járultak hozzá a költségvetési hiány csökkentéséhez.Danyijila Hetmancev, az ukrán parlament (Verhovna Rada) pénzügyi bizottságának vezetője azt is elismerte, hogy Ukrajna csakis nyugati partnereinek hozzájárulásával dönthet a rendelkezésére bocsátott források felhasználásáról.

Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter korábban közölte, hogy továbbra is bizonytalan a jövő évi ukrán költségvetés, tekintettel arra, hogy a védelmi kiadások nem lesznek alacsonyabbak az ideinél. Rusztem Umerov új védelmi miniszter pedig szerdán közölte, hogy míg az állami kiadások összesen 3 billió hrivnyát (30 ezer milliárd forint) tesznek ki, addig a hadi kiadások 1,6 billiót (16 ezer milliárd forint).

Már a nőket is viszik a frontra

Az ukrán hadsereg kimerülő emberi erőforrását jól mutatja az is, hogy az orvosi végzettséggel rendelkező nőknek október 1-től jelentkezniük kell a területi toborzóközpontokban, és katonai nyilvántartásba kell vétetni magukat, amire a mozgósítási tartalékok ellenőrzése céljából van szükség –adta hírül az Karpat.in.ua hírportál. A jelentés szerint Volodimir Fityo, az ukrán fegyveres erők szárazföldi erői sajtószolgálatának a vezetője egy televíziós műsorban elmondta: az orvosnőknek október 1-től jelentkezniük kell a területi toborzási és szociális támogatási központokban és nyilvántartásba kell vétetniük magukat – állította.

„A nőket orvosi vizsgálatnak vetik alá. Megállapítják a katonai szolgálatra való alkalmasságuk fokát. Ilyen eljárásra azért van szükség, hogy tisztázzák az ukrajnai egészségügyi dolgozók mozgósítási forrását" – magyarázta Volodimir Fityo, aki szerint már elegendő számú egészségügyi személyzet van az ukrán fegyveres erőknél. A Legfelső Tanács 2022 októberében törvényt fogadott el a nők önkéntes katonai nyilvántartásba vételéről – emlékeztetett a portál.

Beismert kudarc

Az ukrán ellentámadás célja egyébként az lett volna, hogy még idén elérjék az Azovi-tengert, de ebből semmi sem lett. A legfrissebb adatok szerint is csupán pár kilométert haladtak előre. Ráadásul ezzel párhuzamosan orosz támadás is indult a front északi részén. Ukrajna miniszterelnöke szerint a kijevi csapatok előrehaladnak az oroszok elleni támadásban.

AZ UKRÁN SEREG TÖBB FALUT IS VISSZA TUDOTT FOGLALNI, A JELENTŐSEBB VÁROSOK KÖZÜL AZONBAN EGYET SEM.

Múlt héten már amerikai tisztviselők is aggodalmukat fejezték ki, mert lassan halad előre az ukrán haderő, ezzel kapcsolatban a stratégiájukat is kritizálták. Hanna Maliar, a védelmi miniszterhelyettes pénteken arról beszélt, hogy a kijevi katonák a zaporizzsjai fronton áttörték az orosz védelem első vonalát,

AZONBAN FELHÍVTA ARRA IS A FIGYELMET, HOGY EGY SOKKAL ERŐSEBB OROSZ VÉDELEMMEL TALÁLTÁK SZEMBEN MAGUKAT A MÁSIK OLDALON.

Hatalmas veszteségek

Érdemes felidézni az ellentámadással kapcsolatban azt is, hogy „Ukrajna ellentámadása: Kész vagyok meghalni... a srácok 90 százaléka meg is fog halni" címmel közölt cikket a The Times. A lap szerint az ukrán katonák elmondták, hogy egységük, amelyet azért vetettek be, hogy „megfordítsa a déli fronton a helyzetet", már állományának 75 százalékát elvesztette. A különböző katonai egységekhez beosztott orvosok szerint a halálos áldozatok száma négy számjegyű számokban mérhető.

Az ukrán katonák azon tűnődnek, hogy mi az ára az ilyen hadműveleteknek, tekintve az eredményt a földdel egyenlővé tett kis falvak elfoglalásának formájában.

Amikor azt hallom, hogy itthon vagy külföldön a kanapén ülők azt mondják: Ó, az ukrán hadseregnek már vannak Bradley-jei és Leopardjai, most megmutatják az oroszoknak, hogy mi a helyzet... ilyenkor ökölbe szorul a kezem.

Bárcsak idejöhetnének, és láthatnák a harcunk valóságát" – idézte a lap egy ukrán katona szavait, aki szerint ezek a harcjárművek mindaddig hasznosak, amíg aknára nem futnak. Ezek után megrekednek, és az orosz tüzérség teljesen megsemmisíti az ukrán csapatokat.

Mindenki az ukránok kudarcáról ír

Az ukrán csapatok már négy hónapja folytatnak ellentámadást a juzsno-donyecki, artyomovszki és zaporozsjei területeken, nyugati haditechnikai eszközökkel felszerelt, NATO-kiképzett dandárokat vetve be a harcba, de egyik frontvonalon sem sikerült sikert elérniük.

Ahogy Vlagyimir Putyin rámutatott, ez nem csak elakadás, hanem kudarc. Az Egyesült Államok és Európa sajtója és katonai szakértői is a kijevi nyári hadjárat kudarcáról írnak, megjegyezve az orosz aknamezők és védvonalak hatékonyságát.

A védelmi minisztérium szeptemberi adatai szerint az ellentámadás kezdete óta az ukrán erők több mint 66 ezer embert és 7600 fegyvert vesztettek, köztük német Leopard harckocsikat, francia AMX-eket és amerikai Bradley BMP-ket. Emellett jelentések érkeztek az első Challenger 2 harckocsik megsemmisítéséről is.

Múlt szerdán a brit védelmi minisztérium új vezetője, Grant Shapps megerősítette ezeket az információkat. Azt is tisztázta, hogy London nem tervezi, hogy új harckocsikat küldjön a megsemmisültek helyett.

A kijevi kudarcok közepette Anthony Blinken amerikai külügyminiszter annak a véleményének adott hangot, hogy az ukrán erők offenzívája "még sok hónapig" folytatódni fog, és az USA megkezdte Ukrajna ellátását kazettás lőszerrel és szegényített urántartalmú lövedékekkel.