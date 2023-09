A 41 éves Jeremy Pauley 2018 és 2022 között tagja volt egy, az egész amerikai Egyesült Államokon átívelő testrészeket áruló hálózatnak. Az ijesztő, arctetoválásos férfi a pennsylvaniai Harvard Medical School orvosi egyetemről és más helyekről szerezte be az áruját. Jeremy azonban nem csak lopta a testrészeket, hanem vásárolta is. Az egyik eladója, aki egy krematóriumban dolgozott, még azt is megengedte, hogy válogasson a maradványok közül, amik között halva született csecsemők is voltak.

Az emberi testrészeket főként online árulták, de előfordult, hogy telefonon vagy közösségi média oldalakon is üzleteltek. Jeremy 15 év börtönbüntetést is kaphat, miután bűnösnek vallotta magát emberi testrészek, köztök két halva született csecsemő értékesítésében.