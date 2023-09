A Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt szállító páncélvonat átlépett orosz területre a Vlagyimir Putyin elnökkel tartandó csúcstalálkozó előtt kedden – erősítette meg Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára. Oroszország és Észak-Korea együttműködése az ukrajnai háború kitörése után erősödött fel, várhatóan most fegyverek vásárlásáról is megállapodhatnak, de szóba kerülhet egy orosz humanitárius segítségnyújtás az ázsiai országban. A nyugati hatalmakat nagyon aggasztja a két ország közeledése, a Koreai-félszigeten is egyre puskaporosabb a levegő: az északiak újabb rakétakísérletet hajtottak végre, miközben a déliek az amerikaiakkal közösen hadgyakorlatoznak.