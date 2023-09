Hatalmas tűz keletkezett egy sydney-i repülőtér parkolójában, miután egy elektromos luxusautó lítium-ion akkumulátora kigyulladt. A tűz gyorsan terjedni kezdett, az autó környezetében lévő járművek is rommá égtek.

A tűzoltókat és mentőket hétfőn este helyi idő szerint fél kilenc körül hívták ki a sydneyi repülőtér egyik parkolójába, ahol hatalmas tűz tombolt.

Az esetet az illetékes szervek egyelőre vizsgálják.

A lítium akkumulátorok meghibásodása okozta tűzesetek világszerte egyre nagyobb problémát jelentenek, mióta az elektromos- autók, kerékpárok és robogók milliói árasztják el a fogyasztói piacot.

Csak Ausztráliában tavaly 180 lítiumakkumulátor okozta tüzet jelentettek.

A hibás vagy rossz minőségű akkumulátorok töltés közben is meggyulladhatnak, de akkor is lángra kaphatnak, ha nincsenek is bedugva.

A sérülések vagy időjárási körülmények, például a közvetlen napfény miatt szivároghat a nyomás alatt lévő elektrolitfolyadék, amely rendkívül gyúlékony - írja a Daily Mail.