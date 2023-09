Putyin szerint a találkozó nagyon produktív volt, remek kezdet a két ország kapcsolatának szorosabbra fűzésére. Az orosz elnök elmondta, hogy a megbeszélés alatt diskurzust folytattak a jelenlegi globális helyzetről, valamint a bilaterális kapcsolatokról is. Úgy véli, hogy az orosz-észak-koreai kapcsolatok megsínylették a koronavírus-járványt, amikor is Észak-Korea elzárkózott a világ elől. Hozzátette, hogy most rengeteg izgalmas projekt készül a két ország közreműködésében. Az Izvesztija beszámolója szerint a vezetők közötti megbeszélés legalább négy órán át tartott volna.

A Lenta arról ír, hogy gazdasági együttműködés, illetve humanitárius együttműködés is szóba került a megbeszélések során, Kim Dzsongun pedig az orosz-észak-koreai kapcsolatok egyengetését a legmagasabb prioritásnak nevezte.

Az észak-koreai vezető kiemelte, hogy a Szovjetunió kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy országa szabad és független legyen, a Moszkvával való barátságnak pedig mély gyökerei vannak.

Arra is fény derült, hogy Oroszország segíteni fog Észak-Koreának a műholdak fellövésében. Az orosz elnök emellett megmutatta Kim Dzsongunnak az oroszok által gyártott Aurus autót is, amelyből Oroszország akár szállíthat is az országnak, amennyiben kiskaput sikerül találniuk a nemzetközi szankciókra.