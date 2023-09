Nicky Beynon családjának a farmján évtizedek óta élnek lovak. Nem régiben azonban átgondolta a tartásukat, miután három lovát elütötték az autók és a turisták folyamatosan zavarják őket.

Az egyik helyi természetvédelmi szervezet most arra kérik a turistákat, hogy tartsák be a szabályokat és ne érjenek hozzá a lovakhoz. Ez azért is fontos, hogy a turisták a jövőben nézegethessék az állatokat, nekik is meglegyen ez az élmény.

Selfie takers forced pony off cliff in Gower, farmers says https://t.co/M4jQUgOMYM — BBC News (World) (@BBCWorld) September 13, 2023

Beynon elmondása szerint a pónilovai lenyűgözik az embereket, akik ezért megpróbálnak velük minél jobb fotókat csinálni és megérinteni őket.

Sokan szeretnének fényképet csinálni, de nem veszik észre, hogy mekkora stresszt okoznak az állatnak – mondta Nicky Beynon.

A csikó áprilisban zuhant le a szikláról. Beynon szerint az történhetett, hogy az emberek megpróbáltak fényképezkedni a csikóval, ezért egyre közelebb terelték a szikla pereméhez. Elmondása szerint az újszülött csikó még bizonytalanul jár, így könnyen eleshetett.

Tavaly a gazdának azért kellett beterelnie a pónikat a félszigetről, mert valaki drónnal videózta őket. A lovak nem tudták eldönteni, honnan jön a zaj, ezért csak zavarodottan forgolódtak. A gazda szerint a drónt vezető embernek sincs fogalma arról, mekkora stresszt okoz a póninak.

A 47 éves Louise Chruch elmondta a lapnak, hogy rendszeresen látogatja a környéket, és már többször is közbelépett, amikor turisták zavarták a lovakat. Áprilisban, a csikó halála előtt például egy férfi azért kergetett egy pónit, hogy szelfizzen vele.