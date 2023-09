Júliusban bombaként robbant a hír, hogy a Hell – reagálva a kor kihívásaira – elkészítette a világ első olyan energiaitalát, amit a mesterséges intelligencia kreált. Az AI-nak nemcsak az ital ízvilága köszönhető, de a formatervezés és az elnevezés is. A mesterséges intelligencia három ízvariációt alkotott, aztán egy New York-i vállalat technológiája segítségével digitalizálta, azaz meg is kóstolta mindhárom italát, majd prediktív intelligenciával, rengeteg adat és statisztika elemzése után választotta ki, melyik íz a befutó. Így született meg a valóban egyedülálló, frissítő, gyümölcsös íz, a Tutti-frutti Berry-blast.

Ez az első alkalom a világon, hogy a mesterséges intelligencia ilyen komplex termékfejlesztési folyamatot hajtott végre az energiaital-szektorban.

A Blikk is beszámolt róla, hogy rövid idő alatt hatalmas siker lett a Hell A.I.: a boltokban gyorsan elkapkodták az energiaital szerelmesei.

Hogy mennyire nyerő ötlet volt a szikszói cégtől a mesterséges intelligencia segítségül hívása, azt jól bizonyítja, hogy most a Coca-Cola jelentette be, hogy gépek alkották meg az Y3000 fantázianevet viselő italát.

A cég szerint az Y3000-élményt emberi és mesterséges intelligencia ötvözésével alkotta annak megértése érdekében, hogyan képzelik el az emberek a jövőt többek között az érzelmek, a vágyak, a színek és az ízek segítségével. Ezt elegyítette a világ minden tájáról származó fogyasztói szempontokkal és a mesterséges intelligencia segítségével nyert insightokkal, hogy megalkossa az Y3000 nevű terméket.