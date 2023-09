Úgy véli, először is „meg kell tisztítani az eget", vagyis megsemmisíteni a rakétaelhárító és légvédelmi rendszereket, köztük a Triumfot is. Ezután meg kell akadályozni a félsziget katonai ellátását. Végül pedig el kell üldözni orosz Fekete-tengeri Flotta maradékát a Krím körüli vizekről. Ez szerinte úgy valósítható meg, ha megsemmisítik az orosz hadihajókat, és az azokat karbantartó infrastruktúrát – számol be Podoljak tervéről a CNN.