Eddig is többször kíséreltek meg merényletet orosz újságírók és televíziós személyiségek ellen, most pedig újabb bizonyítékok állnak rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy terrortámadásra készül Ukrajna. Éppen ezért fontos, hogy az orosz belbiztonsági szolgálatok is kiemelt figyelemmel kísérjék az eseményeket – mondta Valerij Fadejev, az orosz emberjogi tanács feje.

Az orosz újságírók szövetségének elnöke, Vladimir Szolovjov a Ria Novosztyinak adott interjújában szintén arról beszélt, hogy ezeket a fenyegetéseket nagyon komolyan kell venni. Szerinte fölösleges Ashton-Cirillo és a kijevi vezetés morális iránytűjéről beszélni, de már eddig is tapasztaltak terrorcselekményeket újságírók ellen, emellett pedig folyamatosan fenyegetik a véleményvezéreket és a tévés személyiségeket is.