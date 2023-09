Az orosz-ukrán háború kirobbanása után az Ukrajnával szomszédos országokra az ukránok ráöntötték az olcsó, rossz minőségű, erősen szennyezett gabonát. A helyi termelők nem tudták felvenni a versenyt a nagyon olcsó ukrán gabonával, emiatt pedig jelentős veszteségeket könyvelhettek el. Idén áprilisban, látva a kialakult piaci torzulást és káoszt, öt európai uniós tagállam megtiltotta az ukrán termények importját, a tranzit viszont szigorú ellenőrzések mellett továbbra is megengedett. Magyarország, Románia, Szlovákia, Lengyelország és Bulgária nemzeti hatáskörben intézkedett, amit később az EU is kénytelen volt jóváhagyni. Az ukránok hisztérikusan reagáltak, amivel leleplezték saját magukat. Ugyanis ők azt állították, hogy a gabonát Afrikába akarják szállítani a szegény országoknak - csakhogy ez továbbra is lehetséges lett volna. A tiltakozásuk bebizonyította, hogy valójában nyerészkedni akartak: a szomszédos, uniós országok (köztük Magyarország) piacain akarták eladni nagy haszonnal az uniós szabványoknak egyáltalán nem megfelelő terményeket. Brüsszel pedig, mint mindig, gyáván asszisztált ehhez. A tilalom ma lejár, több ország (köztük Magyarország) azonban kijelentette, ha az EU nem teszi meg, saját hatáskörben hosszabbítják meg a tilalmat.