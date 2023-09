Óriási tragédia történt New York-ban egy bölcsődében, négy kisgyerek evett mérget, egyikük belehalt a mérgezésbe, a másik három életéért jelenleg is küzdenek az orvosok. Nem tudni, hogyan jutottak a gyerekek a méreghez.

Az eset egy házi bölcsődében történt, amelyek nem ritkák Amerikában. Az ilyen bölcsődékben pár képzett ember, hivatalos engedéllyel vigyáz a saját otthonában gyerekekre. Eezkbe a bölcsikbe már néhány hónapos babákat is be lehet adni. Egy ilyen házi bölcsőde működött Bronxban is, ahol a tragédia megtörtént.

A gyerekeket megetették, majd jött a csendes pihenő. 14:30 körül kellett volna felébredniük, de nem reagáltak semmire. Az egyik szomszéd a New York Postnak a következőket mondta el:

"A szomszédom segítségért kiáltozott. Azt mondta, a gyerekek meghaltak! Többször is kiabált. Azt mondta, sápadtak, és nem reagálnak semmire"

- mondta.

1-year-old dead, 3 other children hospitalized after possibly consuming fentanyl at Bronx day care: sources https://t.co/mHcHlS3g9Gpic.twitter.com/1krO5BeLlA — New York Post Metro (@nypmetro) September 15, 2023

A gyerekek a pihenő előtt mérget nyelhettek, ez okozta a tragédiát.

A mentők eszméletlen állapotban szállították az egyéves, kétéves és egy nyolc hónapos kislányt kórházba. Az egyéves kisfiú az intézményben meghalt, három gyerekért pedig jelenleg is küzdenek.

A vizsgálatok szerint fentanilt nyeltek, ami egy nagyon erős fájdalomcsillapító. Még nem érthető, hogy került a gyerekek közelébe a szer, így a rendőrség a szándékos mérgezést sem zárta ki - írja a Ripost.