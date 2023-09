Az olajtermelés csökkentése a dízel árát is megemelte, a finomítók pedig inkább más üzemanyagok előállítására fókuszálnak. A világ olajfinomítói egyre nehezebben tudnak elegendő gázolajat termelni, ami súlyos hiányhoz vezethet az iparban és a közlekedésben egyaránt, valamint az inflációt is tovább erősítheti – írta a Bloomberg.

A nyersolajárak egyre közelebb araszolnak a 95 dolláros hordónkénti árszinthez, ami a finomított üzemanyagok piacán is jelentős dráguláshoz vezetett. Ezek közül a dízel kiemelkedően magasra ugrott,

a gázolaj ára Európában 60 százalékkal emelkedett a nyár vége óta, ami a valaha mért legnagyobb növekedés az év ezen időszakában.

Az olajvállalatokra komoly nyomás nehezedik, hogy olyan termékeket állítsanak elő, mint a benzin vagy a repülőgép-üzemanyag, amelyekre a kereslet erőteljesen megélénkült. A dízel emiatt háttérbe szorult, és most komoly hiány van kialakulóban a piacon

– mondta Callum Bruce, a Goldman Sachs elemzője. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) múlt heti jelentése azzal számolt, hogy a dízelfogyasztás az idén naponta mintegy 100 ezer hordóval nőhet. Ehhez képest a benzin esetében napi 500 ezerre, a repülőgép-üzemanyag és a kerozin esetében pedig több mint napi egymillió hordóra számítanak.

Próbálták növelni a kitermelési kapacitásokat

A koronavírus-járvány alatt ráadásul világszerte bezárták a kevésbé hatékony üzemeket, és hiába próbálják követni a termelők a fogyasztás növekedését, sok finomító egyszerűen már nem létezik. A dízel kulcsfontosságú, mint ipari és szállítási üzemanyag, a készletek csökkenése pedig a termelés és a szállítmányozás visszaesésén keresztül a teljes gazdaságot befolyásolhatja,

a magasabb árak pedig gyorsan a fogyasztókra hárulnak.

A legnagyobb probléma, hogy több nagy olajexportőr – Oroszország és Szaúd-Arábia – is bejelentette, hogy csökkenti a termelését, ami jelentősen korlátozza a nemzetközi ellátást éppen a téli hónapok előtt.

A dízelárak ugrása alapvetően a kínálat csökkenéséből ered, amiért az exportőrök és a finomítók is felelősek, ráadásul a nyár folyamán a legtöbb ország nem tudott elegendő mennyiségű üzemanyagot felhalmozni. De még mindig van remény arra, hogy a dízelhiány átmeneti lesz, és hamarosan enyhülni fog. A hűvösebb téli hónapok közeledtével az időjárás kevésbé korlátozza a finomítókat, akik már most felismerték, hogy a gázolaj elhanyagolásának súlyos következményei lesznek, ráadásul a magas dízelárak is azt ösztönzik, hogy többet állítsanak elő.