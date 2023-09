Brüsszelben folytatódik a gabonacsata. Pénteken ugyanis feloldották az ukrán gabona importtilalmát, ami újabb súlyos piaci zavarokat okoz Európában. Itthon vasárnap nagyszabású gazdatüntetés volt Brüsszel ellen. A gazdák attól tartanak, hogy az olcsó és kétes eredetű termények letörik az árakat és tönkreteszik a magyar termelőket. Mindeközben Ukrajna hétfő délelőtt közölte, hogy feljelenti Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát. Kiderült az is, hogy Brüsszel az amerikai és holland multik érdekeit szolgálja, mert az ukrán földek jelentős része az ő tulajdonukban van. Szijjártó Péter külügyminiszter és Nagy István agrárminiszter is világossá tette, Ursula von der Leyen és a Bizottság feladata a tagállamok érdekeinek védelme lenne, nem pedig olyan országok képviselete, akik nem is tagjai az Európai Uniónak. Különösen nem feladatuk az amerikai multik érdekeinek védelme.